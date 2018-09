Tinerii din ALDE Constanța au colectat deșeurile din Parcul Tăbăcărie

Tineretul Alianței Liberalilor și Democraților (TLDE) a dat semnalul membrilor organizațiilor din țară pentru a participa, pe 15 septembrie 2018, ca voluntari la „World Cleanup Day”, o inițiativă civică inițiată în țara noastră de „Let’s Do It, Romania”.Filialele ALDE Constanța, alături de TLDE Constanța (organizația de tineret), s-au mobilizat în municipiul Constanța, orașul Cernavodă, orașul Năvodari, orașul Hârșova, precum și în celelalte municipii și orașe din județul Constanța.Astfel, sâmbătă, la Constanța, 50 de tineri voluntari de la ALDE s-au aflat în Parcul Tăbăcărie, pentru o acțiune de colectare a deșeurilor și de igienizare a spațiului verde. De săptămâna viitoare, OFLDE Constanța (organizația de femei), alături de ceilalți membri ALDE, va participa la acțiuni similare, pentru a marca „Ziua Curățeniei”.„Cu această ocazie, salutăm inițiativa civică «Let’s Do It, Romania» și invităm toți tinerii să se implice în astfel de acțiuni. Tragem astfel un semnal de alarmă asupra colectării selective și reciclării – căci acesta este rolul acțiunii World Cleanup Day, iar în același timp, pe plan local, atragem atenția asupra serviciilor de curățenie din municipiul Constanța. După cum știm cu toții, municipiul Constanța are un contract cu o companie de salubritate, pentru care se achită o sumă consistentă. Ne așteptăm, așadar, ca și serviciile companiei să fie pe măsură, deși, în ultima perioadă, situația nu mulțumește cetățenii plătitori de taxe și impozite din Constanța”, a transmis Gabriel Daraban, președintele interimar al Organizației Municipale ALDE Constanța.