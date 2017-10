„Ţii cu Medgidia, păstrează Primăria!“

„Ții cu Medgidia, păstrează Primăria!“

Vineri, 30 Mai 2008

- Mai e puțin până la alegeri! Deja putem măsura în ore. De aceea, acesta nu va fi un interviu propriu-zis, ci mai mult gânduri de final de mandat și de campanie. Vă rog să rezumați în câteva cuvinte ceea ce ați făcut dumneavoastră în acești 4 ani! - Mi-e greu să spun doar în câteva cuvinte ce am făcut în 4 ani, dar pot să vă spun așa: În 2004, când am candidat pentru Primăria Medgidia, n-am știut că orașul are atâtea probleme câte am găsit când am preluat funcția de primar. Am avut o lungă perioadă în care audiențele începeau la orele 14.00 și se terminau la 5 dimineața. Oamenii aveau probleme! Toate direcțiile din primărie aveau probleme! Mi-a luat aproape un an să plătesc datoriile lăsate în urmă de fosta administrație. Nu vă mai spun ce-am făcut în acești 4 ani. Cei care vor să vadă văd. Cei care nu, nici n-o să-i conving acum prin câteva cuvinte. Ce pot să spun e următorul lucru: tot ceea ce s-a făcut a însemnat o muncă uriașă. Nu numai din partea mea, ci și din partea echipei cu care am lucrat și cărora le mulțumesc, atât colegii mei, consilierii PDL pe ce înseamnă deliberativ, cât și echipa mea din executiv pe care i-am forțat până la limită și care au fost alături de mine și care au răspuns problemelor, indiferent de ora din zi sau din noapte. Tot ceea ce s-a făcut a fost rodul unui efort colectiv, în care fiecare a avut aportul său. Nu a fost ușor și, în acești 4 ani, am mai adăugat, fiecare, câteva brazde pe chip. Dar rezultatele sunt cele pe care cetățenii le văd, trec pe lângă ele, beneficiază de ele, au intrat deja în cotidian și de care pot să vă spun că mă simt mândru! Doresc să fac acum, la ceas de bilanț, un îndemn la conștiința fiecărui cetățean de a pune în balanță tot ce s-a făcut bun, tot ce s-a făcut rău și încotro ne îndreptăm. Sunt convins că pe 1 iunie cetățeanul din Medgidia va face cea mai bună alegere!