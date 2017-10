Theodor Stolojan, acuzat de fals în declaraţii, audiat la Parchet

Theodor Stolojan, acuzat de fals în declarații, audiat la Parchet

Ştire online publicată Luni, 17 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Europarlamentarul PDL Theodor Stolojan a declarat luni pentru MEDIAFAX că a mers în această dimineață la Parchetul ICCJ pentru a explica sesizarea ANI privind declarația sa de avere."Am fost pur și simplu ca să prezint situația în legătură cu acel comunicat dat de ANI cu privire la faptul că eu am raportat deținerile de acțiuni pe care le aveam la 31 decembrie 2011 în loc de iunie 2012 când am depuse declarația. Am explicat de ce am raportat în acest fel", a precizat Theodor Stolojan.El a mai spus că Parchetul ICCJ urmează să-și facă datoria. Europarlamentarul PDL Theodor Stolojan este acuzat de ANI de fals în declarații pentru că nu și-a trecut în declarațiile de avere și de interese completate la data de 25 mai 2012 acțiunile la Transgaz Mediaș, în cazul său fiind sesizat Parchetul ICCJ.