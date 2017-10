Mai multe ştiri online: The Economist

The Economist: Condamnarea lui Adrian Năstase, un posibil avertisment pentru clasa politică

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Condamnarea fostului premier român Adrian Năstase ar putea reprezenta, cu puțin noroc, un avertisment pentru clasa politică din România încă dominată de corupție, susține un comentariu publicat pe blogul săptămânalului britanic The Economist, intitulat "Năstase răstignit".Năstare ar putea chiar nici să nu ispășească pedeapsa cu închisoarea; el a promis că va aduce cazul în fața Curții Europene a Drepturilor Omului dacă va fi necesar. Deși această pedeapsă este relativ blândă (alte persoane inculpate în același caz au primit șase sau șapte ani de închisoare), ceea ce contează este că s-a demonstrat că un fost premier intră sub incidența legii. Cu noroc, acesta ar putea servi drept avertisment pentru o clasă politică din jurul căreia mirosul corupției nu a fost încă îndepărtat, comentează săptămânalul britanic.Adrian Năstare a devenit primul șef de Guvern din epoca postcomunistă care a fost condamnat pentru corupție, amintește The Economist.