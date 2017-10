Termenul de finalizare al Autostrăzii Soarelui, discutat la Colegiul Prefectural

Ieri, sub coordonarea prefectului Bogdan Huțucă, s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural, unde au fost discutate trei puncte aflate pe ordinea de zi. Primul a vizat măsurile pentru buna desfășurare a activităților pe durata sezonului estival 2012, iar cel de-al doilea a reprezentat un raport de sinteză privind pagubele produse de fenomenele meteorologice înregistrate în perioada 19-30 mai. La punctul trei, au fost prezentate rezultatele exercițiului de verificare a modului de funcționare a fluxului informațional-decizional pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații. Tot în cadrul întâlnirii, a fost discutat și termenul de finalizare al autostrăzii A2 cu reprezentanții celor de la Drumuri Naționale. De asemenea, a fost stabilit un protocol de colaborare între Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Județean de Poliție pentru controlul poluării fonice și s-a discutat despre organizarea și controlul activităților de agrement nautic care se realizează de mai multe instituții. Inspectorul șef Costică Cojoc, de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, a precizat ce măsuri vor fi luate pe perioada sezonului estival. Astfel, ordinea și liniștea publică vor fi asigurate cu efective de jandarmi, pe raza stațiunilor Neptun - Mangalia - 2 Mai - Vama Veche. Printre celelalte măsuri luate de IJJC, amintim identificarea locurilor cu potențial criminogen și asigurarea unor dispozitive suplimentare în zona stațiunilor pentru combaterea fenomenelor de tip cerșetoriei, consum de droguri și prostituție. Comandantul Grupării Mobile de Jandarmi, Mircea Seceleanu, a prezentat Planul Integrat de Acțiunea „Litoral 2012", iar inspector șef de la ISUJ, Viorel Jianu, a descris măsurile care se vor lua în acest sezon estival. În plus, directorul Gărzii de Coastă, Dumitru Radu, a precizat că se vor aplica măsuri pentru siguranță și liniște publică, atât în punctele de trecere a frontierei de stat, cât și pe litoralul Mării Negre. Directorul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, Constantin Dina, a raportat Planul de Supraveghere și Control al Stării de Sănătate - Sezon Estival 2012. În plus, șeful Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Mustafa Ferudin, a descris măsurile din Programul de supraveghere și control în sezonul estival 2012. De asemenea, comisarul șef al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Dionisie Culețu, a vorbit de ultimele demersuri care se întreprind pentru crearea structurii teritoriale „Comandament Litoral 2012". Menționăm că această structură va funcționa în trei zone operaționale, Costinești, Neptun, Constanța cu sediul central la CJPC Constanța. La eveniment, au participat și comisarul șef Mihai Ovidiu, de la Garda Financiară, inspectorul șef Eugen Bola, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, director SGA Valeriu Ene, de la Administrația Națională „Apele Române”, comisarul Eugenia Bălăceanu, de la Garda Națională de Mediu, precum și dr. Vasile Popescu, managerul general al Serviciul Județean de Ambulanță. Toți reprezentanții deconcentratelor au prezentat un raport conținând măsurile ce vor fi aplicate de instituțiile pe care le conduc pe perioada sezonului estival.