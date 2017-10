Termen final pentru reînnoirea autorizaţiilor de parcare la Medgidia

1

Ce bine este sa locuiesti in Constanta

60 lei loc parcare slabut .In Bucuresti 50-70 lei pe an in functie de zona . In Constanta 180 lei pe an . De ce ? Cand te intorci seara de la munca pe locurile de parcare gasesti numai rahat de caine .De aceea constantenii platesc atit de mult. Unde se duc oare banii din parcari nu stiu -orasul este murdar , trotuarele sunt distruse ,pline de gropi.