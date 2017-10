Terase şi restaurante pe trotuare, expoziţii în Piaţa Ovidiu. Cum vrea Primăria să arate Constanţa turistică

1

Litoral 2017,Fagadau- SICTIR!

1. In Constanta pe trotuare sunt parcate mașinile iar pietonii circula ori pe sosea ori fac slalom printre ele.Deci exclus sa vedem terase si restaurante. 2.Cu "electoratul" lui Fagdau ce facem?Aia mai colorati care vand pe plaja pufuelti,placinte telefoane furate etc."Portoricanii" din Henri Coanda. Constantenii si turistii mai au sanse sa scape de ciorile borate in vara lui 2017? 3.Unde naiba sa-i aduci pe turisti pe litoralul romanesc?In Mamaia in afara de 3-4 locatii( Phoenicia,Rex sau Yaki),restul este dezastru.Hoteluri de tot kkt-ul dar care si-au luat stelele pe spaga.Sa nu mai punem tiganeala denumita "Satul de Vacanta" sau Parcul Tabacariei schilodit de catre administratia Mazare-Fagadau 4. In afara de 2-3 muzee care arata vai de mama lor,unde il mai duci pe turistul strain prin Dobrogea?La Capidava sa vada cum niste cretini si borfasi au distrus cu ajutorul fondurilor europene un sit arheologic vechi de 2000 de ani?Sa-l duci la Monumentul de la Adamclisi a cărui restaurare nu se mai termina?Sa nu mai punem dezastrul de la cetatea Histria , una dintre cele vechi cetati din Romania . In concluzie, si-n vara lui 2017 litoralul romanesc va fi oaia neagra a turismului.Mamaia si C-ta vor fi iar niste destinatii scumpe cu servicii de proasta calitate. Intrebare catre capetele seci de la primarie,CJC si prefectura, oare de ce turistii straini prefera doar Transilvania sau Bucovina?Oare de ce majoritatea occidentalilor care au ales sa se stabileasca in Romania aleg Transilvania?Toate acele povesti de succes prezentate de presa se intampla in Transilvania.Clujul , asa condus de cele doua panarame Funar si Boc, a ajuns al doilea oras al Romaniei si primul dpdv al economiei. A întrecut Bucurestiul la dinamism si ritm de crestere economica.Constanta pe ce loc se afla? Cumva am ajuns in "gasca" cu Alexandria ,Botosani Tandarei,Tecuci etc PS.Chiar acum cand scriu in dreapta ecranului am o poza cu ciobanul care conduce aceasta urbe.Acest individ este bun doar sa conduca oile la pascut sau cel mult un sat din Teleormanul sefului sau de partid.