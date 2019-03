Teodorovici: Pentru fondurile de pensii e un business foarte profitabil!

Guvernul a încercat să extindă aria de investiții a Pilonului II, așa cum se face și în alte state, și nu va pleca nimeni din țară, a declarat, vineri seara, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.







“Noi ce am făcut ca și Guvern? Este corect față de contribuabili, față de deponenți să poată să aleagă dintr-o arie mai largă acest mecanism, Pilonul II în cazul de față, pentru a avea când ies la pensie un plus. Nu s-a creat decât un cadru legal pentru ca omul să opteze dacă dorește să rămână la Pilonul I sau, dacă dorește mai departe Pilonul 2, este liber să o facă. Nu obligăm pe nimeni. S-a creat doar această prevedere legală, zic eu de bun simț și corectă față de contribuabil. Nu pleacă nimeni din țară. Gândiți-vă ca sunt totuși miliarde de lei pe care aceste 7 fonduri de pensii le gestionează și nu pleacă nimeni din România, având în vedere că totuși este un business foarte profitabil pentru ei. Noi sperăm să fie foarte profitabil și pentru deponenți. Noi am încercat prin actul normativ să extindem aria de investiții a Pilonului II așa cum se face și în alte state, tocmai pentru a avea o arie mai largă și cu randamente poate chiar mai bune decât cele de azi”, a spus Teodorovici la un post tv, conform Agerpres.







Întrebat dacă vor fi bani de pensii și salarii până la finele anului, ministrul Finanțelor a răspuns că toate plățile se vor face fără sincope.