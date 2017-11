Teodorovici: Guvernul nu ar trebui să modifice Codul fiscal prin ordonanță de urgență

Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017

Modificările la Codul fiscal ar trebui discutate și aprobate în Parlament, prin lege, iar decidenții ar trebui să lase orgoliile la o parte și să ia hotărâri în interesul național, indiferent de culoarea politică, a declarat, vineri, senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget-finanțe.„Eu n-am lucrat la programul de guvernare, nu am fost atât de calificat. Îmi doresc ca astăzi, în Guvern, să nu se aprobe prin Ordonanță de Urgență modificarea Codului fiscal. Este nevoie de un proiect de lege, discutat în cele două comisii de specialitate din Parlament și la final de an să venim cu o formă care într-adevăr să ajute economia. Nu știu de ce concurăm cu noi. De ce să fac zero impozitul pe dividende, când avem 5%? Cineva în Europa are 0%? Nimeni. Cineva din piață a cerut să fie zero? Nimeni. Renunț la niște fonduri la bugetul de stat care vin din cei 5% din dividende benevol. Trebuie lăsate orgoliile la o parte și văzut doar interesul național, indiferent de culoarea politică din Parlament sau din altă parte”, a susținut senatorul social-democrat.