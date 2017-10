Teodor Meleșcanu s-a înscris în Alianța Liberalilor și Democraților

Ştire online publicată Miercuri, 06 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul ministru Teodor Meleșcanu s-a înscris în Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), anunță formațiunea politică printr-un comunicat de presă.„Am ales să mă alătur Alianței Liberalilor și Democraților deoarece consider că este singurul partid liberal din România în acest moment, mai ales că ALDE este un partid liberal recunoscut la nivel european. Mă simt legat sufletește de ALDE, mai ales prin prisma prieteniei vechi pe care o am cu Guy Verhofstadt și Graham Watson. Întotdeauna am considerat că activitatea mea din cadrul administrației guvernamentale este doar o paranteză, pe care a venit momentul să o închei. Apreciez faptul că ALDE este singura formațiune politică care s-a plasat în opoziție față de actuala guvernare”, susține Teodor Meleșcanu.