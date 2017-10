Teodor Meleşcanu, candidat la prezidenţiale: "Voi depune toată energia ca țara să revină la normalitate"

Teodor Meleșcanu, candidat la prezidențiale: "Voi depune toată energia ca țara să revină la normalitate"

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Teodor Meleșcanu și-a depus candidatura la prezidențiale și a anunțat că a strâns aproape 40 000 de semnături, adăugând că va depune toată energia ca țara să revină la normalitate.Fac acest pas pentru unitate, sigur că am decis in mod foarte responsabil, acestă pozitie este o pozitie de respect față de cetatenii acestei țări. Voi depune toată energia pentru ca țara să revină la o stare de normalitate, fiți alături de noi pentru a face acest lucru. (...)Totul sa fie pe baza deciziilor legale, trebuie sa traim intr-o stare de normaliate.Cred ca stiti si dvs, nu am putut sa ma implic intr-o activitate strict politica. Am considerat ca am muncit prea mult ca SIE sa fie conceput ca o structura apolitica, si am considerat că demisia este singura solutie ca sa nu existe atacari la adresa SIE.