Teodor Baconschi avertizează asupra riscului unei Europe cu două viteze

„Riscul de a asista la creionarea unei Europe cu două viteze - zona euro, nucleul dur, și zona periferică - este destul de serios și este nevoie ca Europa să nu se rupă pe granița imaginară a zonei euro. Este nevoie de solidaritate, de politică de coeziune, care ar putea reduce decalajul față de noii membri, pentru a realiza convergența, precum și de o politică de lărgire neîntreruptă”, a declarat ministrul român de externe, Teodor Baconschi, într-un interviu difuzat joi de Euronews.Șeful diplomației române a enumerat, printre efectele crizei economice asupra României, scăderea PIB-ului și micșorarea producției industriale în ultimii doi ani. El a precizat însă că, „datorită măsurilor adoptate de actualul guvern de la București, situația macroeconomică s-a stabilizat”, inflația este sub control și se constată o ușoară creștere în acest an, cu o perspectivă mai optimistă pentru anul viitor.În ceea ce privește aderarea la Schengen, Teodor Baconschi și-a exprimat speranța ca anul viitor România să iasă din impasul existent ca urmare a opoziției unor țări față de acest demers.„De-a lungul timpului am avut relații bune, n-au fost numai neînțelegeri. Ca atare, trebuie să concepem în mod responsabil, pe baza unor interese reciproce, un viitor comun în regiune”, a declarat ministrul în momentul în care a fost solicitat să se pronunțe asupra relațiilor cu Rusia.