Tensiuni pe marginea Codului Fiscal. Ce spune Iohannis

Președintele Klaus Iohannis și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, au avut un scurt schimb de replici pe tema Codului Fiscal vineri la ceremonia de învestire a noului ministru al Transporturilor."Cum stăm cu Codul Fiscal? Îl promulgați?", a întrebat Teodorovici.Iohannis i-a răspuns scurt: "Vedem mai târziu".Schimbul de replici a avut loc în momentul în care președintele a ajuns în dreptul lui Teodorovici, în timp ce dădea mâna cu membrii Guvernului prezenți la ceremonie.Eugen Teodorovici a declarat ulterior că nu a găsit deschidere la președinte pe tema Codului Fiscal."Am profitat să pun o întrebare, dacă e dispus să discutăm pe Codul Fiscal înainte de a lua o decizie. Nu am găsit deschidere, din păcate, nici astăzi. După cum stau lucrurile astăzi și ce am văzut eu astăzi, probabil a fost o evitare elegantă a unui discuții cu mine privind Codul Fiscal. Probabil decizia este deja luată. (...) Probabil președintele retrimite codul în Parlament", a spus Teodorovici la Antena 3.Președintele Klaus Iohannis a criticat miercuri noul Cod Fiscal, care se află pe masa sa pentru promulgare."Nu știu cum s-a strecurat aprecierea că acest Cod fiscal ar revoluționa finanțele României, prin simpla reducere a unor impozite. Cred că n-ar trebui să ne preocupe doar scăderea taxelor, ci și maniera în care se face aceasta. O asemenea schimbare este utilă, însă fără să pună în pericol anumite beneficii, cum ar fi sustenabilitatea finanțelor publice, care a fost consolidată, cu eforturi serioase, în ultima perioadă. În plus, aflați totuși în prag de an electoral, trebuie să înțelegem distanța dintre tentația politică și realitatea economică", a declarat președintele, prezent la BNR, la un eveniment.Contextul actual, atât economic cât și geopolitic, impune abordări prudente, responsabile pentru starea finanțelor publice, și echilibre economice, a transmis președintele, dând ca exemplu situația pe care o traversează Grecia.