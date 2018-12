Tensiuni la parlament. Opoziţia forţează schimbarea lui Dragnea şi Iordache

Tensiuni la parlament. Opoziția forțează schimbarea lui Dragnea și Iordache

Liderul de grup al PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, susține că Liviu Dragnea și Florin Iordache sunt revocați din funcțiile deținute în conducerea Camerei Deputaților, urmând votul final pentru proiectele privind revocarea lor din funcție.



”Majoritatea PSD-ALDE condusă de Liviu Dragnea și umilii interpuși ca Florin Iordache și Eugen Nicolicea a fost astăzi spulberată în Camera Deputaților. Toate partidele din opoziție PNL, USR, PMP, Pro România, deputați neafiliați sau aparținând minorităților au reușit să reinstituie democrația și respectul față de lege în această instituție atât de importantă pentru că noi am considerat, și am justificat cu articole din instituție că Liviu Dragnea și Florin Iordache au încălcat flagrant Consituția României și pentru asta merită să fie revocați”, a declarat Raluca Turcan.



Potrivit acesteia, demersul făcut de opoziție este legal, fiind în concordanță cu regulamentul, Constituția și deciziile CCR.



”Astăzi s-a făcut dreptate și am reușit să redăm și o hotărâre de revocare din funcție a lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache, în felul acesta existând un singur pas de făcut votul final pentru ca acești doi foști conducători ai Camerei Deputaților să intre în istorie”, a mai spus Turcan, apreciind că speră ca votul final pentru recvicarea celor doi să se dea ”într-o perioadă scurtă”.



În schimb, deputatul social-demoicrat Florin Iordache susține că trebuie respectate niște reguli minimale, afirmând că a fost ”o zi tristă în Parlamentul României”.



”Schimbarea președintelui Camerei Deputaților se poate face doar la solicitarea liderului de grup”, a spus Iordache.



"O zi tristă, am constatat că din dorința de a schimba una sau mai multe persoane s-a mers cu încălcarea regulamentului și a normelor interne ale Parlamentului. Eu înțeleg un joc democratic și faptul că dorești anumite chestiuni , de la modificări legislative până la schimbări sau ocuparea anumitor funcții în Parlament, dar toate acestea trebuie să respecte niște norme minimale: este vorba de Constituție, de regulament, de niște legi de organizare și funcționare a fiecărei instituții”, a declarat Iordache.



Iordache a explicat că pentru că deputatul Carmen Moldovan vicepreședinte al Camerei Deputaților, a fost citată la DNA miercuri, încă de marți Liviu Dragnea l-a împuternicit pe el să conducă lucrările Camerei Deputaților.



Vicepreșdintele Camerei Deputaților susține că solicitarea de schimbare a lui Liviu Dragnea s-a făcut „în Biroul Permanent trecut, cu încălcarea regulamentului care spune clar: "schimbarea membrilor Biroului Permanent cât și schimbarea preșdintelui Camerei Deputaților se poate face numai la solicitarea expresă a liderului grupului parlamentar din care aceștia provin”.



Iordache a precizat că Daniel Suciu, liderul grupului PSD, a spus că nu există o astfel de solicitare, iar în aceste condiții nu a putut fi introducă pe ordinea de zi proiectul privind revocarea lui Dragnea.



„Am spus: nu e nicio problemă, putem ajunge la revocare, fie a președintelui, fie a vicepreședinților cu o singură condiție: să se respecte regulamentul. Din opoziție, ați văzut în final și-au făcut ca o ședință de partid între cele 3 grupuri parlamentare, au adoptat un simulacru de hotărâre cu nu știu câte zeci de voturi "pentru", iar când am solicitat să facem un vot și-au scos cartelele și au plecat, Noi respectăm dreptul oricărui partid de a stabili anumite strategii, dar toate acestea trebuie făcute cu respectarea șia Constituției cât și a regulamentului” a spus Florin Iordache.



Iordache a precizat că atunci când va fi respectată "cerința minimală", aceea ca liderul de grup să solicite revocarea, atunci va fi introdusă pe ordinea de zi dezbaterea privind revocarea.



"Dacă nu respectă această cerință minimală și colegul meu, domnu lider de grup, Suciu, v-a confirmat că dumnealui nu a solicitat revocarea nici a mea, nici a domnului Dragnea. Săptămâna viitoare avem ședință de B irou Permanent luni, la ora 14:00, pot să mai vină și cu alte solicitări. Dacă în Biroul Permanent respectă condițiile din regulament, vor fi introduse pe ordnea de zi a plenului, dacă nu... ", a adăugat Iordache.



sursa: www.romaniatv.net













PSD și ALDE au pierdut majoritatea în Camera Deputaților, iar opoziția a forțat schimbarea din funcție a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cea a vicepreședintelui Florin Iordache. În urma unor discuții tensionate, PSD și ALDE au respins solicitarea opoziției.