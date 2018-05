Tensiuni între PSD și președintele Iohannis, pe tema referendumului

Ştire online publicată Marţi, 15 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că șeful statului blochează, prin anunțul privind atacarea la CCR a modificărilor la Legea referendumului, o dorință a peste trei milioane de români semnatari ai inițiativei pentru organizarea unei consultări populare pe tema definirii căsătoriei.„Eu nu am spus în Biroul Permanent Național că președintele încalcă Constituția, alți colegi au spus că încalcă Constituția, eu nu sunt constituționalist. Referitor la întrebarea dumneavoastră, eu constat că o inițiativă, o dorință a peste trei milioane de români este blocată de președintele României. Practic, președintele Klaus Werner Iohannis blochează dorința românilor de a se exprima printr-un referendum. Asta este ceea ce face, de fapt, domnul președinte Iohannis dincolo de opțiunile dumnealui, pe care nu le judec. Dar, aici asistăm la o atitudine abuzivă a președintelui de a bloca o dorință pentru a se organiza un referendum și românii să spună da sau nu la o întrebare - despre asta este vorba”, a afirmat Liviu Dragnea, la finalul ședinței conducerii PSD.Întrebat dacă mitingul PSD pe tema familiei este amânat sau anulat, liderul social-democraților a spus: „Mitingul se va organiza atunci când vom ști care este calendarul, este a zecea oară când o spun”.Klaus Iohannis va trimite Legea referendumuluila CCRPreședintele Klaus Iohannis a anunțat, zilele trecute, că este nemulțumit de anumite aspecte din proiectul de modificare a Legii referendumului și că îl va trimite la Curtea Constituțională.„Dacă vreți să știți foarte, foarte exact, o să repet ce am mai spus: nu sunt mulțumit cu anumite aspecte care apar în această lege și o voi trimite Curții Constituționale”, a declarat președintele Klaus Iohannis.Curtea Constituțională a României a respins, pe 3 mai, sesizarea privind proiectul de modificare a Legii referendumului, au precizat, pentru Agerpres, surse din CCR.USR anunța pe 4 aprilie că, împreună cu PNL și PMP, va sesiza, din nou, CCR cu privire la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.La finalul anului trecut, PNL și USR au mai sesizat Curtea Constituțională cu privire la acest proiect de lege, care inițial propunea ca data organizării unui referendum pentru revizuirea Constituției să fie stabilită de Guvern. Sesizarea a fost admisă cu unanimitate, iar proiectul s-a întors în Parlament pentru a fi pus în acord cu decizia CCR, după care trimis pentru promulgare la președinte, care a solicitat reexaminarea lui.Referendumul național cu privire la revizuirea Constituției are loc în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la data adoptării în Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmând ca această dată să fie adusă la cunoștință publică de către Guvern - a decis Senatul pe 26 martie, respingând cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis.Pe 4 aprilie, cererea de reexaminare a fost respinsă și de Camera Deputaților, care a adoptat actul normativ în forma în care a fost trimis la promulgare.Cu toate acestea, președintele Klaus Iohannis anunța pe 18 aprilie că nu va promulga Legea referendumului așa cum a ajuns la Administrația Prezidențială, precizând că intenționează să sesizeze CCR.