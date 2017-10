TENSIUNI ÎN USL: Primarul pesedist din Ovidiu şi-a luat vice de la PDL

TENSIUNI ÎN USL: Primarul pesedist din Ovidiu și-a luat vice de la PDL

Încă de la începutul mandatului, noul primar PSD al orașului Ovidiu, George Scupra, are mari bătăi de cap din cauza luptelor de putere și goana după funcții din cadrul Consiliului Local. Edilul a explicat pentru „Cuget Liber“ de ce s-a ajuns în această situație și cum a reușit, spune el, să readucă liniștea în rândul consilierilor cu „interesul la vedere“.De aproximativ trei luni, de când a câștigat alegerile, primarul George Scupra nu poate să se apuce de treabă deoarece consilierii locali nu se înțeleg atunci când vine vorba de alegerea viceprimarului.Sătul de această situație, primarul a convocat miercuri o ședință de CL prin care și-a urnit consilierii să-și aleagă un vice și să stabilească componența comisiilor de specialitate.După mai multe tentative, majoritatea consilierilor locali l-au desemnat ca viceprimar pe pedelistul Dan Pândichi, detonând bomba în USL. Astfel, liberalii, deși ei îl propuseseră pe George Albină, s-au văzut lăsați pe dinafară în favoarea „dușmanilor” de la PDL.Tot în cadrul ședinței de miercuri s-a stabilit ca democrat-liberalul Dumitru Posa care a demisionat din CL, să fie înlocuit de Daniela Bârsan. Mandatul acesteia a fost validat, prin vot, de către colegii consilieri.„Am reușit să deblocăm consiliul local“Astfel, ca și Dumitru Bocai, Scupra îl va avea ca mâna sa dreaptă pe Dan Pândichi, cu care speră că se va putea apuca de treabă. Acesta a fost numit în funcția de viceprimar cu voturile a 10 din cei 17 consilieri.„Noi aveam viceprimar din partea PSD, pe doamna Florentina Zaharia, lucru care mi se părea ideal. Vă dați seama că cea mai eficientă colaborare o ai cu persoanele din același partid. Totuși, structura Consiliului Local nu mă ajută cu nimic. Sunt 17 consilieri din care șase PSD, cinci PNL, patru PDL și doi PP-DD. PNL-ul și PDL-ul au decis să colaboreze și aveau o majoritate de nouă la opt, față de noi, care ne-am aliat cu PP-DD-ul. Nu lăsau să treacă nimic, niciun proiect, pentru că voiau viceprimar de la ei. Acum, după alegerea lui Pândichi, cred că s-au liniștit apele pentru că se creează o majoritate. Aveam nevoie ori de PNL, ori de PDL. Cu liberalii nu s-a putut colabora, așa că am decis să mergem cu PDL. Practic, am reușit să deblocăm Consiliul Local și să facem ceea ce mi-am dat silința să fac de când am venit la primărie: să formăm comisiile de specialitate pentru a da drumul la proiecte. În câteva zile voi convoca o ședință extraordinară pentru un proiect prin care vrem să rezolvăm problema lipsei utilităților în cartierul pentru tineri. Concret, vom aduce în primă fază rețeaua de apă și ulterior cea de gaz în tot cartierul. Am decis să ne ocupăm de alimentarea cu apă la început pentru că sunt foarte multe familii de tineri care locuiesc acolo și care, momentan, sunt forțate să aducă apă cu bidonul. De asemenea, trebuie să ne ocu-păm de pregătirea grădiniței pen-tru a-și desfășura activitatea cu program prelungit. Astfel, trebuie să pregătim mai multe camere și să facem o serie de modificări în conformitate cu reglementările speciale pentru o clădire de acest tip. Avem nevoie de un spațiu de dormit, trebuie să amenajăm o zonă specială pentru cabinetul medical. Eu m-am ocupat în paralel de acest aspect și de igienizarea școlilor. Tot ce am putut face fără ajutorul consilierilor, am făcut, dar nu mai puteam să mai continuăm așa pentru mult timp”, a declarat Scupra.