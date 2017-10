"Techirghiolul îşi va schimba faţa"

Primarul Adrian Stan:

"Techirghiolul își va schimba fața"

Orașul Techirghiol s-a transformat, în week-end trecut, în capitala distracției. Manifestările artistice, concertele, concursurile, dansurile și manifestările sportive, muzica și artificiile de la miezul nopții au fost surprizele pregătite de administrația locală cu ocazia Zilelor orașului Techirghiol. Cea mai așteptată sărbătoare din an a adunat sute de oameni, dornici de distracție.Deschiderea oficială a sărbătorii s-a făcut, sâmbătă seară, când pe scena Casei de cultură „Constantin Tănase” alături de aleșii locali au urcat persoanele care au împlinit vârsta de 85 de ani, veteranii de război, văduvele acestora și cuplurile care aniversează o jumătate de veac de la căsătorie.Primarul Adrian Stan a declarat că era firesc ca manifestările să debuteze cu acest gest față de aceste persoane: „Este datoria noastră să manifestăm res-pect pentru oamenii în etate”.La eveniment a participat și o delegație oficială compusă din patru membri din Olanda - Fundația Breath, și una din Turcia - Tekirdag, oraș înfrățit cu Techirghiol, compusă din cinci oficialități. Manifestările au continuat cu tradiționala defilare a ansamblurilor artistice Techir și Can-Su, dar și a ansamblului de dansuri tradiționale aromâne Veria. Fanfara Palatului Copiilor, ansamblul de balet Angy Dance Studio și ansamblurile de dans sportiv Dance Art și El Dance, Clubul Nautic Român, sportivii de la Sparta Techirghiol și de la Sparta Rotterdam, copiii grădinițelor din Techirghiol și de la Liceul „Emil Racoviță“ cu toții și-au dat concursul oferind un spectacol de zile mari. Un spectacol folcloric românesc și unul al minorităților a atras turiștii, care au dansat cot la cot cu localnicii.Luptele tătărești Kureș, succes la publicTradiționalele lupte în nămol și concursul de înot au avut loc, ieri, pe faleza din Techirghiol. Clubul Nautic Român a organizat concursul de yachting, după care a avut loc a V-a ediție a Turneului de fotbal pentru copii. Tradiționalele lupte tătărești - Kureș, în colaborare cu UDTTMR și UDTR s-au bucurat de un mare succes, acestea desfășurându-se pe stadionul din localitate.Ieri seară, a avut loc prima ediție a Festivalului Qatalma, în parcul de la Monumentul Eroilor, unde, în parteneriat cu UDTTMR Techirghiol, cei prezenți s-au delectat cu preparate tătărești, în cadrul unei expoziții cu vânzare. La ora 20, pe scenă au urcat artiștii de muzică populară, dance, etno, pop rock etc. Focul de artificii a încheiat seria manifestărilor, începând cu ora 23.30. Autoritățile locale au pregătit din timp această ediție a zilelor orașului pentru că evenimentul este cel mai așteptat din an, potrivit primarului.Cu gândul la proiectele orașuluiChiar și în zi de sărbătoare, edilul orașului Techirghiol, Adrian Stan, a fost cu gândul la proiectele orașului.„Avem un proiect de asfaltare în valoare de un milion de euro, care a început acum doi ani de zile, și pe care trebuie să-l finalizăm. De asemenea, avem Grădina botanică pe care trebuie să o terminăm până la sfârșitul lui 2015, ambele proiecte finanțate cu bani europeni. Grădina botanică va fi o replică mai mică a grădinii botanice din Balcic și va fi amenajată pe malul lacului Techirghiol. Grație proiectului derulat de Consiliul local, Techirghiolul își va schimba fața. Dacă până nu demult, orașul nostru era asociat doar cu sănătatea, de anul viitor stațiunea va atrage nu numai turiști români, dar și străini pentru activitățile de agrement. Consiliul Local al orașului Techirghiol a participat cu 2%. Un alt proiect este amenajarea turistică a malului, un proiect în valoare de 3 milioane de euro, care va fi finalizat până la sfârșitul lui august, început acum doi ani și jumătate”, a declarat primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan.