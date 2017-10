Teatrul de Vară din Techirghiol va purta numele lui Jean Constantin

Primăria orașului Techirghiol are în vedere o serie de proiecte privind promovarea localității prin atribuirea unor investiții serioase în evenimente culturale. Primarul Adrian Stan afirmă că o acțiune de importanță în acest sens implică renovarea teatrului de vară din Techirghiol și plasarea unei plăcuțe memorialistice dedicate lui Jean Constantin. De altfel, actorul constănțean va deveni și patronul spiritual al Teatrului de Vară din Techirghiol, care îi va purta numele. În plus, la începutul lunii mai, primarul va demara o serie de evenimente culturale ce au ca scop creșterea popularității orașului Techirghiol în topul destinațiilor de vacanță ale românilor. Astfel, în perioada 15-20 mai, atât turiștii, cât și locuitorii orașului vor avea parte de un simpozion despre lac, ce va include dezbateri și acte artistice. „Nu este un secret faptul că stațiu-nea Techirghiol necesită o nouă strategie de atragere a turiștilor pentru sezonul estival 2011; de aceea, am ales să punem accent pe cultură. Pe asta ne vom axa anul acesta, când vom merge să facem cunoscut numele orașului la târgurile de turism. Pe lângă partea medicală și de relaxare, vom încerca să scoatem în evidență și partea culturală, aspect mai puțin cunoscut despre Techirghiol”, afirmă Adrian Stan. De asemenea, Primăria va apela și la alte nume sonore din teatru și literatură, care au avut legătură cu Techirghiol și cărora le va dedica evenimente speciale. Printre acestea, putem aminti de Constantin Tănase, care a ajutat la construirea Casei de Cultură din oraș, și de Mircea Eliade, care a copilărit la Techirghiol, în casa de vacanță a familiei sale. „Mircea Eliade a copilărit aici. Părinții săi au avut o vilă, vila Cornelia. Mai este un aspect care îl leagă de Techirghiol: primul premiu pe care l-a primit Eliade pentru cartea Maytrei a fost acordat la un festival de aici. Se spune că de atunci i-a crescut popularitatea ca autor”, declară primarul.