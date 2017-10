Taxele şi impozitele rămân neschimbate la Medgidia

Taxele și impozitele rămân neschimbate la Medgidia

Taxele și impozitele rămân neschimbate pentru locuitorii municipiului Medgidia, asta după ce membrii Consiliului Local au votat, în acest sens, joi, un proiect de hotărâre. Inițiativa s-a aflat pe ordinea ultimei ședințe a acestui an alături de alte 15 proiecte.Una dintre cele mai importante inițiative aprobate vizează menținerea în anul 2013 a taxelor și impozitelor locale stabilite pentru anul fiscal 2012. „Nivelul impozitelor directe se va modifica numai în cazul în care se vor aduce corecții actelor normative adoptate la nivel central și care vor conduce, în mod independent de voința autorității publice locale, la creș-terea nivelului anumitor impozite și taxe”, afirmă liderul administrației locale Marian Iordache.De asemenea, și în anul fiscal 2013 vor fi menținute bonificațiile acordate pentru plata integrală a impozitului până la data de 31 martie, respectiv 10% în cazul persoanelor fizice și în cazul celor juridice. Tot în cadrul ultimei ședințe au fost votate rectificările bugetelor de venituri și cheltuieli pe 2012 al Spitalului Municipal Medgidia și al Municipiului Medgidia.Totodată, în ședința lunii de-cembrie au fost aprobate 175 de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2013. Potrivit reprezen-tanților primăriei, acest proiect va fi implementat ca urmare a faptului că numărul celor angajați, în prezent, este de 150, iar solicitările persoa-nelor cu handicap grav sunt mai mari.În plus, au fost aprobate organigrama și statul de funcții pentru personalul medical care lucrează în unitățile de învățământ din municipiul Medgidia.Consilierii locali au aprobat și proiectul de hotărâre privind susținerea financiară a proiectului „MedgidiaCity.ro”, derulat de Biblioteca Municipală Medgidia, filiala Nord. Acesta se adresează elevilor de liceu profil matematică-informatică care doresc să învețe să construiască site-uri web. Finanțarea în valoare de 5.265 de lei a fost aprobată, iar CL va contribui cu suma de 800 lei pentru acoperirea tuturor costurilor.În cadrul ultimei ședințe de consiliu a anului, s-a mai aprobat și regulamentul comisiei de evaluare și repartizare a locuințelor sociale și din fond locativ de stat și criteriile pentru repartizarea acestora, precum și atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani, pentru construirea de locuințe proprietate personală.