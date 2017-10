Taxele şi impozitele pentru 2012 rămân neschimbate la Medgidia

Taxele și impozitele pentru 2012 rămân neschimbate la Medgidia

Consiliul Local al municipiului Medgidia a aprobat, în cadrul ședinței ordinare din această lună, ca taxele și impozitele locale să rămână în anul 2012 la nivelul celor din acest an. În cadrul acestei întâlniri, au mai fost aprobate și modificări la proiectul privind lista investițiilor pentru anul 2011, în vederea intro-ducerii unor noi puncte suplimentare. Prin aceste modificări, se are în vedere realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. Valoarea totală a acestor investiții este de 60.000 de lei. De asemenea, consilierii au mai votat și planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în municipiul Medgidia. Acest plan are ca principale obiective reducerea poluării produsă sau indusă de nitrații proveniți din sursele agricole, prevenirea poluării ape-lor cu aceste substanțe, raționalizarea și optimizarea utilizării îngrășămintelor chimice și organice.