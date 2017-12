Taxe şi impozite mai mari în 2018, pentru constănţeni. Ce au stabilit consilierii locali

Taxe și impozite mai mari în 2018, pentru constănțeni. Ce au stabilit consilierii locali

Consilierii locali constănțeni s-au reunit, joi, 28 decembrie, în cadrul unei ședințe ordinare la sediul Primăriei Constanța, unde au aprobat mai multe proiecte de hotărâre.La ședință au luat parte 23 de consilieri. Cel mai important subiect aflat pe ordinea de zi a fost punctul numărul doi, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 15 consilieri din partea PSD și PMP au votat pentru aprobare, iar 6 consilieri locali PNL au votat împotrivă, toate amendamentele acestora legate de acest proiect fiind respinse, rând pe rând, în cadrul ședinței. De asemenea, consilierii independenți Romeo Rezeanu și Horia Căliminte s-au abținut de la vot.„A fost cel mai disputat proiect pentru anul 2018. Tocmai pentru că nu aș fi vrut să ajungem în situația să nu avem un proiect de taxe și impozite, am ascultat vocea tuturor partidelor politice și am ajuns la următoarea formulă, care a întrunit votul majorității consilierilor și a consfințit proiectul de taxe și impozite”, a declarat Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța.Cea mai importantă modificare face parte la taxa de salubritate. Propunerea inițială a vizat o creștere de la 3 la 7 lei pe lună, dar ca urmare a discuțiilor politice s-a ajuns la cifra de 5 lei pe lună. De asemenea, impozitul pentru clădiri cu destinație nerezidențială, supuse activităților economice, dar care se află în proprietatea persoanelor fizice, vor fi impozitate la cota de 0,5.„În timpul ședinței, domnul consilier Rezeanu mi-a adus în atenție o situație particulară a medicilor de familie. I-am propus să lucrăm împreună și să identificăm soluții pentru medicii de familie. Sper ca, până în luna martie, să venim cu un proiect, pentru că singura soluție ar fi acordarea unei scheme de ajutor de minimis, evident dacă vom avea aviz favorabil din partea Consiliului Concurenței”, a mai precizat Decebal Făgădău.De asemenea, taxa de ocupare a domeniului public pentru panourile publicitare a suferit modificări. Inițial, s-a avut în vedere impunerea unei taxe de 4 lei pe metrul pătrat pentru panourile care au afișaj și de 8 lei pe metrul pătrat pentru panourile care nu au afișaj. Ca urmare a discuțiilor s-a ajuns la soluția de a institui o singură taxă, de 6 lei pe metrul pătrat pe zi. Taxa vizează doar proprietarii panourilor publicitare.În cadrul ședinței de Consiliu Local a participat și deputatul Ion Stelian, care a luat cuvântul cu privire la proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele din anul 2018.„Constat faptul că, pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea fizică, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 0.1%, ceea ce va însemna o creștere de 25% față de 2017. Este o creștere nejustificată în opinia noastră. Ar fi trebuit, și am făcut această propunere, o actualizare în funcție de rata inflației. Taxa de salubritate este prea mare, în condițiile în care salubritatea nu a cunoscut o îmbunătățire din punct de vedere al serviciilor. În plus, există și acel proces cu Polaris-ul”, a susținut parlamentarul Ion Stelian.