Taxarea marilor averi şi reducerea vârstei de vot la 16 ani

1

facem ce-o fi si cum o fi

In multe tari taxarea se face progresiv crescator pe trepte de cistig. Ce-o fi asa complicat ? Ceea ce fac ei poate fi votat doar de cei de 16 ani .Este bine ca s-a redus virsta dar nu pentru votare ci pentru maritis ( la citi hormoni de crestere se consuma din pacate cresti in organe nu in minte ! ) VOTAREA TREBUIE CONDITIONATA DE UN PRAG MINIM DE SCOLARIZARE !!!