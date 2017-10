Taxa de linişte, eliminată! Ce au decis consilierii din Constanţa în privinţa celorlalte taxe

Taxa de liniște, eliminată! Ce au decis consilierii din Constanța în privința celorlalte taxe

Aleșii locali ai municipiului Constanța s-au reunit, ieri, în cadrul ultimei ședințe ordinare din acest an, convocarea fiind făcută de primarul Decebal Făgădău. Pe ordinea de zi, s-au aflat 27 de proiecte de hotărâri, toate fiind votate de consilieri.De departe, cel mai important proiect a vizat stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Practic, nu s-a introdus nicio taxă nouă, cu toate că, după cum a precizat edilul Decebal Făgădău, au existat propuneri în acest sens din partea compartimentelor specializate.Vestea bună este că taxa de salubrizare, despre care se auzea că va fi majorată, va rămâne la aceeași valoare ca și în acest an, respectiv, 3 lei de persoană, pe lună, pentru toți locuitorii municipiului, indiferent de venitul acestora. La fel ca și în acest an, persoanele juridice nu plătesc taxa de salubrizare, însă sunt obligate să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse.Noutatea constă în faptul că taxa de liniște a fost eliminată pentru anul viitor.„A fost o dezbatere îndelungată pentru taxa de liniște, domnul consilier Andrei Popescu a inițiat o acțiune în instanță. Am considerat că este mai sănătos să eliminăm această taxă pentru anul viitor și să pornim o discuție serioasă legată de siguranța la nivelul municipiului. Sunt dispus să lucrez cu orice consilier în interesul constănțenilor pentru creșterea siguranței”, a spus primarul Decebal Făgădău.Aceeași soartă, mai exact, de eli-minare, o are și taxa de tramă stradală pentru mijloacele de transport de până la 2,5 tone.În ceea ce privește impozitele pe terenuri, locuințe și autovehicule, ele vor rămâne la același nivel ca în 2016.În ceea ce privește taxa de promovare în stațiunea Mamaia și în Satul de Vacanță, Primăria Constanța va menține în 2017 această taxă.„În 2015 pentru 2016, am instituit o reducere la taxa de promovare la 50%, întrucât banii nu fuseseră cheltuiți, am făcut calcul cât este bugetul total, cât s-a cheltuit și am redus proporțional. Anul acesta nu va funcționa această reducere, pentru că banii au fost cheltuiți, va fi o taxă care se va ajusta în funcție de efortul de promovare pentru stațiune și Satul de Vacanță. Am avut discuții cu consilierii PSD și PMP, iar în luna ianuarie, domnul Secil Cantaragiu, de la PMP, va veni cu un proiect pentru a reglementa utilizarea acestei taxe de promovare într-un mod cât mai eficient”, a spus primarul Decebal Făgădău.