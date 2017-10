Tătarii se vor muta în casă nouă până la finele anului 2009

Păstrarea și promovarea tradițiilor, dar și sprijinirea formării profesionale a tinerilor etnici rămân prioritățile comunității tătare din România. Aspectul a fost reiterat și de președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, Varol Amet, în cadrul primei sale conferințe de presă de la preluarea conducerii uniunii. Varol Amet a trecut în revistă, vineri, principalele evenimente pe care uniunea le va organiza anul acesta. Astfel că, se vor edita în continuare lucrări în limba tătară, sub auspiciile uniunii, dar se vor organiza și acțiunile care au consacrat comunitatea la nivel internațional. La acest ultim capitol este vorba despre Festivalul Internațional al Cântecului, Dansului și Portului Turco - Tătar, organizat an de an, în luna septembrie și ajuns anul acesta la a XV-a ediție. Ca o noutate, anul acesta, se va mai organiza o acțiune cu participare internațională și în luna mai. În perioada 14 - 18 mai, UDTTMR, UDTR și Consulatul Republicii Turcia la Constanța vor organiza un eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor turcilor și tătarilor din România. Evenimentul va cuprinde o paradă a portului popular turco - tătar, o expoziție de produse culinare tradiționale și demonstrații de lupte tătărești și turcești. Varol Amet a menționat, însă, că prioritatea supremă a uniunii tătare pentru anul acesta rămâne însă finalizarea sediului la care au început lucrările anul trecut. Președintele uniunii s-a arătat încrezător că până la finalul anului comunitatea se va muta în noua clădire. Buget cu 10% mai mare pentru UDTTMR Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România va beneficia și anul acesta de cel puțin 27 de miliarde de lei vechi de la bugetul de stat. Deputatul UDTTMR Aledin Amet a declarat vineri, în cadrul conferinței de presă, că a primit asigurări că întocmirea bugetului pentru uniunea pe care o reprezintă a pornit de la suma alocată pentru 2008. În plus, Amet a afirmat că s-au purtat discuții și pe marginea unei posibile creșteri a bugetului, aceasta situându-se la aproximativ 10 procente. În ceea ce privește bugetul pentru județul Constanța, deputatul tătar a reiterat intenția de a depune amendamente pentru mai multe proiecte, multe dintre ele în domeniul cultural și religios. Aici se înscriu construirea unei noi geamii în localitatea Castelu, ridicarea unui monument al eroilor turci și tătari care au luptat în cele două războaie mondiale pentru armata română, dar și un amendament pentru alocarea sumei necesare pentru editarea celui de-al patrulea volum al „Personalităților dobrogene”. Acest din urmă proiect ar trebui să fie derulat de Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța.