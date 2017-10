Adrian Sponte:

„Tatăl meu s-a supărat când m-am înscris în PDL“

Președintele Organizației Județene de Tineret a Partidului Democrat Liberal Constanța, Adrian Sponte, va preda curând ștafeta, deoarece peste câteva luni împlinește 36 de ani, iar vârsta nu-i mai permite să candideze pentru aceeași funcție. În interiorul partidului, a pornit de jos și a urcat, treptat, în diverse funcții. De curând, a trecut la seniori și a fost ales vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța în echipa condusă de Gigi Chiru. - Cum ai intrat în politică? Mai exact, în PDL Constanța? - Eram simpatizant politic de prin 1992. Și asta pentru că tatăl meu era implicat politic, era consilier local PD la Năvodari. M-am înscris ca membru în PD în 1995, aveam 20 de ani când am semnat adeziunea. Eram student la Drept. - Tatăl tău, Stere Sponte, este o persoană cunoscută în politică. Crezi că ai reușit să ajungi aici datorită numelui? - Când m-am înscris eu în PDL, tatăl meu nici măcar nu a știut. Mai mult, când a văzut adeziunea mea la partid, nu i-a convenit. Avea alte planuri cu mine. Eram student la Drept și dorea să fiu preocupat numai de cariera profesională. Mi-a și spus: „Ajunge că-mi sacrific eu o parte din viața profesională și personală în politică, nu este nevoie și de tine!“. I-am răspuns că asta simt, că ăsta este drumul meu în viață. N-a avut încotro, pentru că era opțiunea mea și până la urmă m-a înțeles. - Ai pornit de la lipit afișe? - Da, am pornit de jos, de la lipit afișe. Nu-mi este rușine să spun asta. Am fost, rând pe rând, la Organizația Județeană de Tineret, membru, secretar executiv, vicepreședinte, secretar general, președinte, iar în 2005, am fost ales secretar executiv în Biroul Permanent Național al Organizației de Tineret. M-a avantajat și vârsta și am fost singurul care am urmat toate treptele. Probabil, pe viitor, vor mai exista și alții, pentru că în PDL sunt mulți tineri care doresc să se implice. - Din 2006 și până în 2008, ai fost consilier județean. În 2008, aveai 33 de ani. Cum ai ajuns să candidezi pentru un post de deputat? - Am candidat, dar nu pentru că mi-am dorit eu, ci pentru că așa mi-a cerut conducerea partidului. Au considerat că eu trebuie să candidez pe Colegiul 3, unde rămăsese un post liber ca urmare a unor schimbări imprevizibile. Au spus că mă avantajează CV-ul. Am avut la dispoziție foarte puțin timp pentru a mă pregăti, pentru a vorbi cu oamenii. Cu toate acestea, am luat aproape 4.000 de voturi, dar am pierdut. Aș fi reușit să iau mai multe, dacă aș fi avut mai mult timp la dispoziție să mă pregătesc, adică să merg să vorbesc cu oamenii din casă în casă. Oricum, a fost un scor bun. - În urmă cu puțin timp, ai fost ales vicepreședinte în echipa condusă de Gigi Chiru. Ai fost al treilea din cei zece aleși… - M-am simțit onorat să fiu pe podium lângă primarii care au notorietate. Am simțit că oamenii au încredere în mine și voi face tot ceea ce trebuie ca să nu-i dezamăgesc. - Unde te vezi peste cinci ani? - Acolo unde partidul va considera că-mi este locul. Probabil, într-o funcție în administrația publică locală. - Cu profesia cum a rămas ? - Sunt de profesie jurist, iar în prezent, sunt director comercial la SC Sagena Design SRL. - Ce trebuie să facă un tânăr care vrea să se înscrie în PDL? - În primul rând, să completeze o adeziune care se găsește pe site-ul partidului. Ea se poate trimite electronic sau poate fi adusă la sediul unei organizații PDL din orice localitate. Cotizația este una simbolică, de un leu pe lună.