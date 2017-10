Tăriceanu vrea suspendarea preşedintelui. Parlamentarii constănţeni se opun

Tăriceanu vrea suspendarea președintelui. Parlamentarii constănțeni se opun

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat, ieri, că a început demersurile referitoare la inițiativa de suspendare din funcție a șefului statului, Traian Băsescu.„Am început demersurile pentru a prezenta liderilor grupurilor parlamentare atât din Senat, cât și din Cameră inițiativa legată de suspendarea președintelui României. Voi avea o întâlnire cu liderii grupurilor parlamentare de la Senat. Principalul subiect este legat de negocierea ponderilor în Biroul permanent și la nivelul structurilor comisiilor, dar cu acest prilej voi avea posibilitatea să prezint și cererea de suspendare”, a spus Tăriceanu.El a menționat că cererea de suspendare trebuie să aibă minimum o treime din semnăturile deputaților și senatorilor, urmând a fi înaintată Curții Constituționale, pentru obținerea avizului consultativ.„După acest aviz, cererea va fi supusă votului Parlamentului și va intra în vigoare. Calendarul pe care doresc să îl fac public este23 septembrie, votul Parlamentului în plenul reunit, pe baza cererii de suspendare, urmat de referendum, pe 2 noiembrie, simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale”, a anunțat Tăriceanu.În ceea ce privește capetele de acuzare aduse președintelui Traian Băsescu, el a precizat că șeful statului a încălcat Constituția când s-a întâlnit cu Elena Udrea și cu lideri ai PMP la Cotroceni pentru susținerea în campania electorală. De asemenea, potrivit lui Tăriceanu, Băsescu a încălcat Constituția atunci când a intervenit în procesul de negociere legat de postul de comisar european care va aparține României.Tăriceanu a mai spus că argumentele împotriva suspendării legate de faptul că Traian Băsescu se află la final de mandat nu stau în picioare, pentru că șeful statului trebuie să respecte Constituția până în ultima zi în care deține funcția.Pe de altă parte, premierul Victor Ponta a declarat că inițiativa lui Călin Popescu Tăriceanu privind suspendarea șefului statului va fi discutată în PSD, menționând că este vorba despre un demers serios.„Este un demers electoral“În schimb, parlamentarii constănțeni susțin că nu este indicată o asemenea acțiune și că, cel mai bine ar fi ca fiecare formațiune politică să se ocupe de candidații la prezidențiale pe care îi are iar schimbarea va veni negreșit.Parlamentar cu ștate vechi, senatorul PSD Alexandru Mazăre consideră că o nouă acțiune de suspendare a președintelui nu este oportună.„Din punctul meu de vedere, consider că o nouă încercare de suspendare a președintelui Traian Băsescu nu este oportună în aceste momente. Nu are rost să intrăm într-o criză politică acum când mai sunt doar două luni până la alegerile prezidențiale”, a declarat senatorul Alexandru Mazăre.Și liderul Partidului Conservator Constanța, senatorul Mircea Banias, are o părere asemănătoare: „Consider o astfel de acțiune tardivă deoarece, în aceste momente ar trebui să ne preocupe mai mult ceea ce avem de făcut pe viitor și nu lupta cu trecutul. Cred că dintr-o eventuală suspendare a președintelui Traian Băsescu nu ar avea nimeni de câștigat din moment ce mai avem doar o lună de zile până când se intră în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Consider că este mult mai important ca, în aceste momente, să ne concentrăm mai mult pe candidatul nostru la prezidențiale”.Foști colegi de partid până când Tăriceanu a plecat din PNL, deputatul constănțean liberal, Mihai Lupu, este și el împotriva unui demers de suspendare al președintelui Traian Băsescu.„Acțiunile președintelui sunt în afara Constituției și se încadrează în limitele Constituției. Totuși, a face astfel de demersuri, acum când peste două luni avem posibilitatea să alegem un alt președinte nu este indicat. Consider că, cei care vor să facă acest demers au intenția numai și numai de a câștiga electorat. În concluzie, nu este decât un demers electoral”, a spus deputatul PNL Mihai Lupu.La rândul său, președintele PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru a declarat că partidul pe care îl reprezintă nu este interesat de de-mersul de suspendare din funcție a șefului statului, propusă de Călin Popescu Tăriceanu, și nu se află alături de inițiatori.„Este un demers iresponsabil menit să arunce țara într-o criză politică. Cei care vor să inițieze așa ceva doresc, de fapt, să distragă atenția de la proasta guvernare și de la alte teme de care sunt inte-resați cetățenii țării noastre”, a declarat senatorul Gigi Chiru.