Președintele PMP, Eugen Tomac:

"Tăriceanu vrea să transforme Parlamentul într-o unitate militară"

Președintele PMP, Eugen Tomac, afirmă că președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, dorește să transforme Parlamentul într-o unitate militară, arătând că acesta a propus în Birourile permanente reunite măsuri severe privind accesul în clădirea legislativului în urma protestului de miercuri.„Sunt profund revoltat. Tocmai am avut o polemică cu domnul Tăriceanu, care vrea să transforme Parlamentul într-o unitate militară. Eu sunt de acord că nu putem tolera lucruri care sunt dincolo de civilizație și asta ține de structurile care au menirea să mențină ordinea în această instituție, însă modul cum s-a pus problema în Biroul permanent reunit mă revoltă, pentru că noi avem obligația să păstrăm această instituție deschisă pentru toți cetățenii. Dl. Tăriceanu propune ca Parlamentul, Birourile reunite, să mandateze Secretariatul general să ia măsuri extrem de severe în ceea ce privește accesul în instituție, cine invită cetățenii, de ce-i invită; or, o asemenea abordare nu poate decât să ne revolte, pentru că avem nevoie de o instituție liberă, este Parlamentul României și nu aș vrea ca dintr-un exces de zel să se transforme Parlamentul într-o unitate militară”, a spus Tomac, la Parlament.El a susținut că aceste măsuri vor pune presiune și pe grupurile parlamentare și pe angajații Parlamentului.„Cred că instituția Parlamentului trebuie să dea dovadă de deschidere, iar faptul că cineva de la departamentul care are obligația să mențină ordinea în această instituție nu și-a făcut treaba nu trebuie sancționați ceilalți colegi din Parlament. Mi se pare o chestiune excesivă și arată apucăturile dictatoriale pe care le are actuala majoritate, lucru cu care nu sunt de acord”, a afirmat liderul PMP, citat de Agerpres.