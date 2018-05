Tăriceanu, supărat pe Iohannis: Am luat decizia de a nu participa la Ziua Europei, la Cotroceni

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, la Constanța, că a luat decizia de a nu participa la recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, pentru că președintele Klaus Iohannis, prin declarațiile pe care le-a făcut în ultima perioadă, a jignit-o grav pe premierul Viorica Dăncilă.„Am luat decizia, ținând cont de atitudinea președintelui din ultima perioadă, de a nu participa la sărbătorirea Zilei Europei, pe 9 mai, adică nu voi da curs invitației de a merge la Cotroceni la această recepție, pentru că mie mi se pare că președintele, prin declarațiile pe care le-a făcut, a jignit grav primul ministru.Și suntem membri ai coaliției de guvernare și solidari cu prim-ministrul. Prim-ministrul cred că are nevoie de sprijinul partenerilor și, de aceea, am discutat cu colegii mei și am luat hotărârea să nu participăm la această recepție”, a spus Tăriceanu, într-o conferință de presă organizată la Constanța.Întrebat dacă nu va fi acuzat, prin luarea respectivei decizii, că este împotriva Europei, liderul ALDE a afirmat că nu își face griji din acest punct de vedere.„Având în vedere, totuși, că am fost prim-ministrul care a pregătit România pentru aderarea la Uniunea Europeană și am semnat Tratatul de aderare împreună cu președintele de atunci, nu îmi fac griji pe chestia asta”, a răspuns liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.