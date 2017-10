Tăriceanu spune că moţiunea creează „instabilităţi politice”

Tăriceanu spune că moțiunea creează „instabilități politice”

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, că moțiunea împotriva guvernului inițiată de social-democrați nu este decât un „joc politic" care urmărește crearea unei „instabilități politice". „Moțiunea nu face decât să arate diferența esențială de preocupări dintre PSD și guvern: preocupările PSD-ului de jocuri politice, de creare de instabilitate politică care nu folosește la nimic, și preocupările majore pe care eu ca prim-ministru și conducător de guvern le am - învățământul, educația în general, sănătate, agricultură –", a afirmat Tăriceanu, răspunzând unei întrebări despre posibilitatea ca moțiunea să treacă în Parlament. „Dacă întrebați oamenii, veți vedea că sunt mai preocupați de cum arată școala și de începutul de an școlar decât de moțiunea de cenzură", s-a adresat premierul jurnaliștilor, la sfârșitul vizitei pe care a efectuat-o, ieri dimineață, la Școala nr. 1 din Mogoșoaia, județul Ilfov.