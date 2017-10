Tăriceanu şi Elena Udrea au intrat în cursa pentru Cotroceni

Tăriceanu și Elena Udrea au intrat în cursa pentru Cotroceni

Marţi, 23 Septembrie 2014.

Călin Popescu Tăriceanu și-a depus, ieri, la BEC, dosarul de candidatură la prezidențiale, cu aproximativ 270.000 de semnături, el arătând că va candida independent, din cauza întârzierii înregistrării în instanță a partidului său, și exprimându-și speranța că va intra în turul al doilea.După ce a semnat documentele în fața reprezentantului Biroului Electoral Central, Tăriceanu a mărturisit că este pentru el un moment emoționant, fiind prima dată într-o astfel de postură, de candidat la Președinția României și a adăugat că a fost un efort foarte mare din partea celor care l-au sprijinit. Tăriceanu a afirmat că, din păcate, o parte din semnăturile pe care le-a strâns în primă fază nu au putut fi folosite, deoarece erau sub sigla Partidului Liberal Reformator.„Încă în justiție trenează înregistrarea partidului și de aceea o parte din semnături nu am putut să le folosim. Am depus peste 272.000 de semnături astăzi și ne-am îndeplinit obiectivul”, a afirmat Tăriceanu.Potrivit acestuia, ceea ce contează mai departe este focalizarea pe mesajul pe care dorește să îl transmită electoratului și pe necesitatea ca România să facă nu numai o schimbare de regim, firească, după încheierea mandatului lui Traian Băsescu. „Eu cred că România are nevoie de mai mult, are nevoie de un proiect de țară, un proiect ambițios care să o ducă pe locul pe care îl merită”, a precizat Tăriceanu, adăugând că proiectul său politic se intitulează „România, a șaptea putere a Europei”.Tot ieri a sosit la BEC și președintele PMP, Elena Udrea, care și-a depus, de asemenea, candidatura la alegerile prezidențiale, arătând că a strâns peste 400.000 de semnături. Udrea a venit la BEC împreună cu șeful său de campanie, Eugen Tomac, și președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, precum și o serie de simpatizanți ai PMP îmbrăcați cu tricouri pe care era imprimat portretul Elenei Udrea.„Am pe lista de susținători pe președintele României, Traian Băsescu, și cred că toate proiectele începute de președinte în ultimii 10 ani, toată lupta dusă de Traian Băsescu pentru a învinge un sistem, un sistem ocrotit de Ion Iliescu, un sistem care l-a învins pe Constantinescu, dar un sistem care a fost învins de Traian Băsescu, toată această luptă pentru statul de drept începută de Traian Băsescu trebuie continuată și mă angajez să duc mai departe această luptă. Am și semnătura domnului Emil Boc cu care am făcut echipă în ultimii ani atât la guvernare cât și o echipă politică”, a precizat Elena Udrea.