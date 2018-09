Tăriceanu: ”O apreciez pe doamna Dăncilă, face eforturi deosebite. Oricine poate greși”

”Am văzut o serie de lucruri care sunt taxate de presă ca gafe și nu au legătură cu o acțiune greșită. Se poate întâmpla oricui să facă greșeli și nimeni nu e scutit de astfel de greșeli. Și eu când am fost prim-ministru poate am făcut greșeli”, a spus Tăriceanu.”M-am întâlnit cu doamna Dăncilă la Parlamentul European, am avut o discuție. Se vede că are o experiență europeană, cunoaște problematica europeană și mi se pare că face eforturi deosebite. Alți premieri poate nu ar fi făcut ce a făcut ea, să se ducă la Bruxelles să prezinte înainte de dezbaterea de pe 3 octombrie punctul de vedere al Guvernului, al României, în contextul în care mulți români înțeleg cu o lejeritate de nepermis, mă refer la Macovei, la Preda, la Ivan, să denigreze într-u concert Rromânia și să ne afecteze interesele, ca țară”, a mai spus Tăriceanu.”Vă spun: o apreciez pe doamna Dăncilă pentru modul în care își duce la îndeplinire mandatul de prim-ministru. Uitați-vă în Franța, unde președintele Macron are o popularitate care a scăzut la 30%”, a mai spus acesta.Sursa: StirilePROTV