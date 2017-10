Tăriceanu sare în ajutorul lui Ponta: „Cred că se doreşte scoaterea sa din cursa alegerilor“

Tăriceanu sare în ajutorul lui Ponta: „Cred că se dorește scoaterea sa din cursa alegerilor“

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că în cazul fostului premier Victor Ponta, care este pus sub control judiciar pentru 60 de zile, ar putea fi vorba despre o încercare a adversarilor săi politici de a-l „scoate din cursa” alegerilor parlamentare.„În afară de ceea ce a apărut în public nu știu nimic în plus și ar fi și nefiresc să stau să comentez acuzațiile care i se aduc. În preajma campaniilor electorale, am văzut la alegerile locale ce s-a întâmplat, o intervenție în forță care a îndepărtat mulți candidați. Se pare că începutul campaniei electorale pentru parlamentare reia același clișeu de la locale - se încearcă îndepărtarea unor lideri politici influenți, prin acuzații care, după aceea, dacă sunt fondate sau nu, nici nu mai contează. Important este ca ei să fie scoși din cursă și cred că acesta este cazul lui Victor Ponta”, a declarat Tăriceanu, ieri, la Senat.Fostul premier Victor Ponta a fost pus sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, de către procurorii DNA Ploiești, în dosarul în care a fost audiat marți. Potrivit unui comunicat al DNA, Ponta este urmărit penal într-un nou dosar, pentru folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și complicitate la infracțiunea de spălare de bani.