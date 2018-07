Tăriceanu: Să adoptăm propuneri, în aşa fel încât violenţele din Parlament să nu se mai întâmple

Tăriceanu: Să adoptăm propuneri, în așa fel încât violențele din Parlament să nu se mai întâmple

Secretariatele generale ale Senatului și Camerei Deputaților vor veni cu o serie de propuneri care vor fi analizate și adoptate ulterior, în așa fel încât agresiunile și violențele care au avut loc ieri în Parlament să nu se mai întâmple, a declarat joi, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, după ședința Birourilor permanente reunite ale celor două Camere.







"Am propus ca Secretariatele generale ale celor două Camere, Senat și Camera Deputaților, împreună cu comisiile aferente, comisiile juridice, de disciplină, imunități ș.a.m.d., să vină cu o serie de propuneri pe care să le analizăm și ulterior să le adoptăm, în așa fel încât agresiunile, violențele care au avut ieri loc după prezentarea de către prim-ministrul Dăncilă a stadiului pregătirilor pentru președinția UE din 2019, care îi revine României, să nu se mai întâmple", a precizat Tăriceanu.







El a adăugat că ceea ce s-a întâmplat miercuri, în Parlament, demonstrează că "se încearcă de către USR și poate și PNL, într-o măsură variabilă sau mai mică, să se transforme Parlamentul într-un soi de Piața Matache", fapt pentru care s-au propus reguli similare cu cele din Parlamentul European.







"Am auzit că unul dintre membrii Parlamentului a venit și v-a anunțat că se încearcă transformarea Parlamentului în unitate militară. Vreau să vă spun că elementul de referință pe care unul dintre colegii noștri, domnul deputat Ciolacu, l-a propus pentru a se avea în vedere elaborarea propunerilor de modificare a regulamentului și regulilor pe care le aplicăm în Parlament este ceea ce se întâmplă la Parlamentul European, nici mai mult - nici mai puțin. Dacă la Parlamentul European nu sunt reguli civilizate, nu există posibilitate de manifestare democratică pentru parlamentari, atunci nu știu ce să mai zic. Nu intenționăm decât să revenim la normalitate și să nu lăsăm în Parlament să degenereze în violențe fizice, în agresiuni, așa cum mi s-a întâmplat mie ieri din partea celor de la USR, a manifestanților care au fost aduși și chiar și a celor care, probabil, unii dintre ei sunt astăzi cu camerele de luat vederi aici", a afirmat președintele Senatului.







Tăriceanu a mai precizat că ceea ce s-a întâmplat miercuri a fost un fel de "maul, ca la rugbi".







"Sunt de 26 de ani în Parlament și ceea ce mi s-a întâmplat ieri nu mi s-a întâmplat niciodată de când sunt parlamentar. În orice caz, până la urmă, regulile pe baza propunerilor pe care le vom primi, așa cum v-am spus, și în baza bunelor practici de la Parlamentul European sau de la parlamente democratice, le vom stabili și în Parlamentul României. Pentru că Parlamentul nu trebuie confundat, nu se fac manifestații publice, nici pașnice și nici nepașnice în Parlament. Ieri am văzut că practica instalată, încet-încet, de un an și jumătate în USR se extinde. Am avut parte de tot felul de noutăți de tip PRM. După plecarea PRM-ului, în Parlament se instalase o atmosferă cât de cât civilizată, acum locul PRM-ului a fost luat de partidul USR. Colegii mei și eu nu suntem de acord cu asemenea gen de manifestări", a susținut Tăriceanu.







Întrebat dacă aceste propuneri vizează și jurnaliștii, Tăriceanu a răspuns negativ.







"Nu vă vizează pe dumneavoastră, vizează comportamentul, accesul publicului și, bineînțeles, în final o să trebuiască să existe și anumite reguli. Camerele pot să stea acolo, nu cred că trebuie să vină toți cameramanii cu camerele peste noi, să ne îmbrâncească ca să ne forțeze să dăm declarații. Sunt Secretariatele Generale, de la Senat și de la Cameră, care vor face propuneri împreună cu comisiile de resort și vom vedea.







Întrebat cum au ajuns miercuri protestatarii în Parlament și dacă e normal acest lucru, președintele Senatului a răspuns negativ.







"Nu e normal, eu știu că există un sistem de pază la Parlament, un sistem de verificare a accesului, probabil că unii funcționari din Parlament nu respectă aceste reguli, nu respectă parlamentarii, nu respectă funcționarii, nu respectă cei care sunt însărcinați cu controlul și ajungem la situații de genul acesta", a punctat Tăriceanu.







Mai multe persoane au protestat, miercuri, pe holul Parlamentului, față de modificarea Codului de procedură penală, în timpul discursului din plen al premierului Viorica Dăncilă.







Sursă: Agerpres