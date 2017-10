Tăriceanu: "Revocarea şefilor de Parchete ar fi declanşat o criză politică de amploare"

Tăriceanu: "Revocarea șefilor de Parchete ar fi declanșat o criză politică de amploare"

Ştire online publicată Vineri, 07 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că revocarea șefilor de Parchete la inițiativa ministrului Justiției, Tudorel Toader, ar fi declanșat o criză politică de amploare.Acesta a precizat că a discutat cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, și că a înțeles considerentele pentru care acesta a decis să nu declanșeze revocarea procurorului general și al procurorului-șef al DNA.”Dacă ministrul ar fi declanșat o procedură de revocare, cred că s-ar fi declanșat o criză politică uriașă. Pentru a declanșa o procedură de revocare nu era suficient ceea ce s-a întâmplat. Am discutat cu el și am înțeles considerațiile pe care le-a făcut. Așadar, eu cred că derapajele grave din trecut nu se vor mai putea repeta pentru că atunci o măsură bazată pe lege și pe Constituție s-ar impune fără drept de apel”, a afirmat președintele Senatului. La un post de televiziune, citat de News.ro.El a apreciat că Toader ”a avut înțelepciunea” de a ține seama de modul în care au fost rezolvate conflictele constituționale de către CCR de-a lungul timpului și în cazul evaluării Parchetului General și DNA ca urmare a deciziei Curții privind ancheta penală în cazul OUG 13/2017.Tăriceanu a mai spus că Tudorel Toader beneficiază în continuare încrederea coaliției de guvernământ. ”Nu am sesizat o slăbire a încrederii în ceea ce poate să facă și trebuie să facă ministrul Justiției. Cred că a început mandatul bine. Este un ministru cum puțin cazuri am avut până acum, care degajă autoritatea cunoașterii domeniului într-o manieră categorică și așteptăm în următoarea perioadă ca angajamentele pe care și le-a asumat să le materializeze”, a mai spus Tăriceanu.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, în 29 martie, când a prezentat concluziile evaluării procurorului general Augustin Lazăr și a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, că nu este oportună declanșarea mecanismului instituțional de revocare din funcții a acestora.El a precizat că evaluarea șefilor celor două instituții a fost făcută de el, fără niciun fel de presiune și ingerință și că nu a verificat soluții din dosare. Toader a susținut, însă, că este oportună "instituirea unei atente monitorizări, a unei obligații de raportare a activității procurorilor de la DNA, DIICOT, PICCJ", iar această autoritate trebuie exercitată de ministrul Justiției, fără ingerințe în activitatea procurorului de a da soluții.