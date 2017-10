Tăriceanu: Relația cu PSD este colegială

Copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a declaratcă relația cu PSD este una colegială, bazată pe colaborarea constructivă din perioada coaliției de guvernare, dar, spune el, lucrul acesta "nu înseamnă o alianță politică pentru alegeri"."O relație colegială, bazată pe buna colaborare pe care am avut-o atâta vreme cât am făcut parte împreună din coaliția de guvernare. Avem o relație politică ce cred eu că trebuie să continue în măsura în care avem un interes comun — tot ceea ce am construit în acești trei ani—, avem un bilanț pozitiv, pe care cred că trebuie să ni-l apărăm", a precizat Tăriceanu, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.El a adăugat că cele două partide pot colabora în continuare, "și în Parlament, și în afara Parlamentului", dar lucrul acesta nu înseamnă o alianță politică pentru alegeri."Nu avem subiecte de dispută, fiecare ne-am poziționat diferit, noi continuăm drumul politic, identitatea fiecăruia așa cum înțelegem să ne-o definim", a spus Tăriceanu.