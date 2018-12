Tăriceanu rămâne cu imunitatea parlamentară. Ce reacție a avut USR Constanța

Reprezentanții USR Constanța au tras un semnal de alarmă și au transmis, ieri, că cei de la Comisia Juridică din Senat au amânat încă o dată decizia de ridicare a imunității lui Călin Popescu Tăriceanu.„Comisia Juridică din Senat a amânat încă o dată decizia de ridicare a imunității lui Călin Popescu Tăriceanu. Dacă nu i se va ridica imunitatea până la finalul anului, faptele acestuia se vor prescrie. Așa arată o țară care a căzut pe mâna unor infractori. Am ajuns să-i vedem aproape zi de zi cum își fac legi, subordonează justiția și se pun în calea organelor de urmărire penală. Este singura lor grijă de când sunt la guvernare”, au transmis cei de la USR Constanța.Concret, ieri, senatorii juriști au amânat cu o săptămână dezbaterea pe fond a cererii DNA de începere a urmăririi penale în cazul președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.„Luni, avocatul domnului Tăriceanu a depus note scrise în apărare, un material destul de consistent, colegii mei nu au reușit să vadă acest material în totalitate. De asemenea, am primit ieri și astăzi mai multe cereri de studiere a dosarului de către senatori care nu sunt membri ai Comisiei juridice. În consecință, am hotărât să trimitem Biroului permanent aceste solicitări cu recomandarea de a permite colegilor senatori, nemembri ai Comisiei, să poată studia dosarul în cadrul Comisiei juridice după o procedură de confidențialitate pe care o vor stabili Comisia juridică și Biroul permanent. De asemenea, în acest interval, colegii mei vor studia notele trimise în apărare de domnul Tăriceanu. Practic, dezbaterea pe fond o vom face săptămâna viitoare, în funcție de ceea ce va decide Biroul permanent cu privire la modalitatea în care senatorii, nemembri ai Comisiei, vor putea studia acest dosar”, a precizat președintele Comisiei, Robert Cazanciuc, citat de Digi24.Ieri, Comisia juridică din Senat ar fi trebuit să dea un vot cu privire la cererea DNA. Pe 27 noiembrie, președintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, anunța că marți, 4 decembrie, senatorii juriști vor da un vot cu privire la cererea DNA în cazul lui Tăriceanu, raportul urmând a fi depus la Biroul permanent imediat după dezbatere.„Rămâne ca în ședința comisiei de marți, 4 decembrie, să supunem dezbaterii întregul material probator, ținând cont de ceea ce a fost astăzi, de ceea ce vom primi ca note scrise și tot marți vom da un vot cu privire la cererea formulată de Parchet”, spunea, în urmă cu o săptămână, Cazanciuc.Pe 7 noiembrie, Direcția Națională Anticorupție a cerut Senatului încuviințarea începerii urmăririi penale pentru Tăriceanu. Procurorii susțin că acesta ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.