Tăriceanu propune Guvernului să analizeze modelul economic israelian

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că economia românească va deveni performantă dacă se va îndrepta către industrii inovative și propune autorităților române analizarea modelului israelian care i-a fost prezentat miercuri în întâlnirea cu un grup de oameni de afaceri din industria high-tech, informează Agerpres."În ultimii 20 de ani, Israelul a reușit o transformare economică miraculoasă, de la o economie bazată pe activități tradiționale către o economie bazată pe tehnologiile înalte, către domeniile IT, care i-a permis să dezvolte produse și servicii cu mare valoare adăugată. Acestea au făcut ca Israelul să fie în momentul de față, după SUA și China, a treia națiune, țară, ca număr de societăți listate pe bursele internaționale. Pentru mine este interesant să analizăm cum a funcționat acest mecanism și să învățăm din experiența Israelului pentru a face în România același lucru. Să fructificăm nivelul înalt de educație, de pregătire pe care îl au foarte mulți români, să mergem de la o industrie cu un profil mai degrabă clasic către o industrie care e capabilă să furnizeze produse și servicii cu o mare valoare adăugată spre beneficiul economiei și al oamenilor", a afirmat miercuri Tăriceanu, după întâlnirea cu oamenii de afaceri israelieni.Tăriceanu a menționat că a discutat despre incubatoarele de afaceri, care s-ar putea dezvolta în zonele cu universități puternice și a subliniat că își dorește ca "inginerii, care lucrează astăzi în industria IT și care sunt plătiți cu salarii mai degrabă modeste, să îi vadă în România în această industrie de vârf, plătiți la nivele comparabile cu cele din celelalte țări occidentale"."Noi nu discutăm despre afacere. Nu e o firmă care a venit să facă o afacere în România. Vrem să dăm posibilitatea autorităților române, guvernamentale, de a lua cunoștință de această fabuloasă evoluție pe care a avut-o Israelul, să înțelegem modul în care și-a clădit acest succes și să ne inspirăm din el, să facem și din România o economie mult mai performantă decât cea pe care o avem astăzi, într-un sens pe care mi-l doresc demult. Știți bine că visul meu este să văd România a șaptea putere economică a Europei. Nu o să putem să facem acest lucru mergând numai pe drumul clasic, bătătorit, pe care economia românească a mers până acum, ci mergând către industriile inovative", a subliniat Tăriceanu.El a explicat că în Israel acest model economic a avut la bază o contribuție importantă guvernamentală, a sectorului public."În tot ceea ce înseamnă industrii inovative riscurile sunt extrem de mari și fondurile de capital de risc nu sunt dispuse să își asume în integralitate riscurile finanțării unor afaceri care debutează. De aceea este importantă și implicarea sectorului guvernamental, care poate să preia o parte din riscuri, să dea încredere investitorilor care să vină și să demareze astfel de afaceri", a mai spus Tăriceanu.La rândul său, Oren Gershtein, CEO Ideality Roads, a evidențiat rolul parteneriatului între sectorul public și cel privat în Israel."Economia Israelului a făcut marele pas de la o economie bazată pe agricultură și industrii tradiționale către o economie high-tech. Există multe cauze ale acestui succes, însă de menționat este parteneriatul între sectorul public și cel privat. În cadrul structurii care a funcționat în Israel, Guvernul a participat de-a lungul întregului proces de la crearea ideii inovatoare sau a produsului și până la intrarea acestui produs pe piață, de la dreptul de proprietate intelectuală la lansarea pe bursă a produsului. Această relație continuă între mediul academic, sectorul privat, industrie și guvern de-a lungul celor două decenii și jumătate a produs niște rezultate economice care nu au mai fost întâlnite în niciun alt stat din lume", a susținut Oren Gershtein.El a menționat că în Israel sunt prezente peste 300 de firme multinaționale în domeniul cercetării și dezvoltării, care "își investesc resursele pentru că Israel este un centru de antreprenoriat și de inovație, care oferă avantaje pe planul concurenței internaționale"."Dacă există un factor care să dovedească că în România se poate realiza același lucru acesta este indexul economiei bazate pe cunoștințe. Pe baza acestui index s-a dovedit faptul că România a reușit din rândul a 160 de țări să ajungă de pe locul 50 pe locul 44, dovedind astfel că are toate ingredientele necesare pentru ca acest proces să aibă succes", a adăugat oaspetele israelian.Potrivit lui Tăriceanu, Oren Gershtein se va întâlni miercuri și cu miniștrii Educației și Comunicațiilor, cărora le va prezenta modelul economic israelian.La întâlnirea de la Senat a participat ambasadorul Statului Israel la București, Tamar Samash.