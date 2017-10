Tăriceanu: "Profesorii au patru luni de vacanţă, nu lucrează 8 ore pe zi. Majorările nu se justifică". Tăriceanu va primi 40.000 lei lunar cu noua lege. El merită! Deşi este într-o permanentă vacanţă

7

ACTIUNE SI SOLIDARITATE NU VAICAREALA

Acest politicianist sinistru , sfideaza un popor intreg , asa cum a facut si face de cand a ajuns un politicianist profitor , probabil si cu ajutorul voturilor celor care lucreaza in invatamant si a cetatenilor formati in invatamantul romanesc . pentru aceasta canalie politicianista atat de mult iubita de Dragnea cu care seaman perfect , salariul profesorilor este o " anvelopa " care valoareazxa mai putin decat anvelopele masinilor si motocicletelor care puteau sa ne scape de el axplodand la momentul potrivit . Si nu e prima data cand se emit asemenea pareri in Romania . Se duce o politica de umilire de injosire a cadrelor didactice . Indivizii de talia lui Tariceanu nu au nevoie de un invatamant de calitate . Ei isi trimit odraslele la scolile si universitatile occidentale , platind taxe uriase provenite din mizeria salariilor corpului didactic romanesc . Culmea este ca niciunul din sleahta polticiasnista romaneasca nu-l va condamna in public pentru aceste decalaratii , deoarece toti gandesc la fel . Faptul ca toate mediocritatile , toate nulitatile au ajuns sa decida soarta educatiei , a invatamantului , este normal atata timp cat cadrele didactice de toate gradle nu vor fi unite , atata timp cat vor permite ca soarta invatamantului sa fie hotarata de cutre ca Coca (sic ) Andronescu . Situasatia rea in care se afla educatia si invatamantul se datoreaza in mare parte si nepasarii unei importante parti a celor care se plang astazi de situatia in care au ajuns . Este capabil marele corp didactic sa declare o greva totala nelimitata pana cand vor obtine ori salarii la nivelul celor din Parlament , ori cei din Parlament salarii la nivelul celor din invatamant ? Pana atunci vaicareala nu ajuta la nimic .