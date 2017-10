Tăriceanu preferă monarhia la revizuirea Constituţiei

Tăriceanu preferă monarhia la revizuirea Constituției

Liderul deputaților PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că ar opta pentru reintroducerea monarhiei ca regim constituțional, în contextul revizuirii Constituției în 2013, iar cea de-a doua opțiune pe care o sprijină este republica parlamentară.Tăriceanu a apreciat că în 2013 va trebui realizată o revizuire a Constituției, care să se bazeze pe un consens al celei mai mari părți a Parlamentului.El a fost întrebat pentru ce fel de regim statal ar opta în acest context. „Eu aș opta pentru monarhie. Cred că monarhia ne-ar aduce mari avantaje, în plan intern și în plan extern, enorm de multe avantaje. În primul rând pentru că în plan intern am avea în monarh o persoană, o instituție care nu are legături partinice cu cei de pe scena politică, deci este detașat”, a susținut Tăriceanu.El a mai spus că, a doua opțiune e o republică parlamentară.