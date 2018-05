Tăriceanu: Nu trebuie să luăm lumină de la Comisia Europeană în orice privinţă

Tăriceanu: Nu trebuie să luăm lumină de la Comisia Europeană în orice privință

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a spus ieri, referindu-se la condiționarea fondurilor europene de independența justiției, că România are tendința de a considera o afirmație a Comisiei Europene drept adevărată, cu toate că el a văzut mai multe rapoarte MCV care dovedeau „o slabă informare”.„Nu știu, puteți să întrebați Comisia. Vreau să fac o observație. Există de foarte multe ori tendința în România de a considera o afirmație făcută de către Comisia Europeană ca adevărul absolut. Să știți că la Comisia Europeană lucrează funcționari, unii de foarte bună calitate fără îndoială, și care au și ei dreptul să greșească și să se înșele. Problema este dacă cei care lucrează la Uniunea Europeană fac aceste analize în mod corect, obiectiv, cu bună credință sau nu. În trecut am văzut de foarte multe ori rapoarte, mă refer la rapoartele MCV, care dovedeau o slabă informare și i-am spus-o și președintelui Juncker, și prim-vicepreședintelui Timmermans. Le-am spus tuturor - nu sunt corect făcute rapoartele, nu sunt obiective, nu sunt bazate pe informații, sunt propagate diverse informații din spațiul public care nu au niciun fel de suport adevărul”, a susținut Tăriceanu, citat de news.ro.Ulterior, președintele Senatului a afirmat că nu este obligatoriu „să luăm lumină” de la Comisia Europeană în orice privință.„Acest lucru cred că România poate să-l spună foarte tranșant și să discutăm. Am și discutat în acest sens cu reprezentanții Comisiei, mă refer atât la președintele Comisiei, cât și la prim-vicepreședinte și le-am spus aceste lucruri foarte direct și cred că relația trebuie pusă nu într-un raport de subordonare. România este una din țările membre ale Uniunii Europene care contribuie la construcția europeană, Comisia Europeană este un instrument care ne ajută ca să ne armonizăm punctele de vedere, dar nu este cel de la care trebuie să luăm obligatoriu lumină în orice privință. Trebuie să ne spunem punctul de vedere argumentat, obiectiv și trebuie să se țină cont de el”, a spus Tăriceanu.Propunerea de buget pentru perioada 2021-2027, prezentată ieri de Comisia Europeană în Parlamentul European, condiționează finanțarea europeană de respectarea statului de drept. Practic, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțare în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept.