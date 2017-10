„Tăriceanu nu are nicio şansă la Preşedinţie”

Crin Antonescu:

„Tăriceanu nu are nicio șansă la Președinție”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, consideră că președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, nu are nicio șansă la Președinție.„Fiecare cetățean al României are dreptul să candideze, dacă nu are drepturile civile suspendate, și să înființeze un partid dacă îndeplinește condițiile legii. Nu văd cu ce mă privește asta pe mine sau PNL”, a declarat Crin Antonescu.„După părerea mea, niciuna, dar asta este pur și simplu părerea mea, alegătorii sunt întotdeauna cei care vă pot da răspunsul la aceste întrebări”, a răspuns Antonescu, întrebat ce șanse are Tăriceanu să câștige Președinția României.Acesta a spus că nu știe ce liberali l-ar putea urma pe Tăriceanu în demersul său, dar că nu poate fi „nicio persoană fără de care PNL să nu poată merge înainte cu toată forța”.Fostul președinte al PNL Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, zilele trecute, că Grupul de Inițiativă privind Păstrarea Identității Liberale va iniția „imediat” toate procedurile pentru înființarea unui nou partid liberal și acțiunea de strângere de semnături pentru înscrierea candidaturii sale la Președinție.