Tăriceanu: Ministrul Tudose îmi face o impresie bună

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că premierul Mihai Tudose îi face o impresie bună, fiind un om care are curajul luării deciziilor."Eu nu l-am cunoscut pe premierul Mihai Tudose decât puțin până acum. Nu am putut să fac o apreciere suficient de obiectivă, dar îmi face o impresie bună, pentru că îl văd că este un om care înțelege responsabilitatea funcției, încearcă și reușește într-o măsură substanțială să cuprindă probleme de guvernare și are curajul luării deciziilor, e foarte important pentru o guvernare și o spun cu experiența funcției", a afirmat Tăriceanu la Antena 3.El a apreciat că la guvernare nu e timp de "filosofie", ci trebuie să se acționeze, iar discuția cu premierul, din acest punct de vedere, a fost "utilă"."La guvernare nu ai timp foarte mult de filosofie, trebuie să acționezi, trebuie să decizi, trebuie să ai curajul să iei hotărâri. Problemele, dacă nu le rezolvi... Să știți că cei care consideră că în politică timpul la rezolvă pe toate, fac o mare greșeală. Problemele nerezolvate la timp se acumulează, cresc și la un moment dat vin peste tine ca o avalanșă. Așadar încât mă bucură și discuția pe care am avut-o alaltăieri cu prim-ministrul și cu ceilalți membri ai cabinetului, a fost foarte utilă și mi-a plăcut", a apreciat Tăriceanu.El a mai spus că, în urma crizei politice privind înlocuirea lui Sorin Grindeanu din fruntea Guvernului, coaliția de guvernare a avut de pierdut din punct de vedere al imaginii, dar pe termen lung a avut de câștigat.