Tăriceanu: I-am confirmat lui Ponta susţinerea pentru Guvernul pe care-l conduce

Tăriceanu: I-am confirmat lui Ponta susținerea pentru Guvernul pe care-l conduce

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, copreședinte ALDE, a declarat, astăzi, că reprezentanții coaliției i-au reafirmat lui Victor Ponta susținerea față de Guvern și a adăugat că planul este acela de continuare a guvernării în această formulă până la finele lui 2016.El a precizat că reuniunea coaliției a fost una colegială, discuțiile fiind axate pe subiectele politice și economice la zi, dar și pe teme viitoare.Întrebat dacă actuala coaliție de la guvernare nu are o problemă cu „un premier inculpat”, Tăriceanu a replicat: „Nu are o problemă coaliția în sine”.„Acum, premierul Ponta, sigur că nu putem să ne ascundem după deget, are această problemă care, așa cum am spus și ieri, în opinia mea, este evident că aduce cu o hărțuială care este dincolo de zona politică, dacă ar fi hărțuiala făcută de opoziție nu aș avea ce să comentez, dar suntem într-o țară democratică în care vedem că există încercări de răsturnare a ordinii stabilite prin votul democratic al cetățenilor într-o manieră care nu este democratică. Și ca atare părerea mea este că această coaliție trebuie, în continuare, să se concentreze pe îndeplinirea obiectivelor politice. Sondajele arată că există o susținere importantă a cetățenilor pentru ceea ce am făcut până acum și pentru angajamentele pe care le avem. Și avem intenția să mergem mai departe”, a adăugat președintele Senatului.Tăriceanu a spus, în context, că actuala coaliție de guvernare trebuie să urmărească în continuare „transpunerea angajamentelor pe care USL și le-a luat prin programul de guvernare în 2012”.