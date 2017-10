Tăriceanu: "Documentul publicat de Rise Project nu are niciun fel de suport în realitate"

Ştire online publicată Vineri, 07 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului și al ALDE, a declarat, joi seara, că "nu are niciun fel de suport în realitate" documentul publicat de Rise Project și atribuit DGIPI, din care rezultă că în 2005 guvernul de atunci ar fi alocat fonduri fără licitație firmei Tel Drum pentru reparații ale infrastructurii în județul Teleorman după inundațiile din acel an."(...) Cei de la Rise Project, care dau publicității un așa-zis document furnizat de un serviciu de informații, dar acest document nu este certificat că ar fi furnizat de un serviciu de informații, punctul unu. Și acest așa-zis document conține tot felul de legături aluzive care nu au niciun fel de suport în realitate. Am citit informația care a apărut, am aflat că în 2005 se conturau zorii prieteniei între mine și domnul Dragnea. Pot să vă spun că în 2005 nu-l cunoșteam pe domnul Dragnea, nici nu l-am cunoscut în 2005, nu știu dacă știam la vremea respectivă cine este președintele Consiliului Județean la Teleorman, eu eram în majoritatea politică de la acea dată, domnul Dragnea era în opoziție", a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, fost premier în perioada 2004-2008, într-o intervenție la Digi24, potrivit Agerpres.El a adăugat că nu premierul făcea lista obiectivelor pentru care se alocau bani în vederea reparării după inundații, ci această sarcină revenea ministerelor de linie și Ministerului de Interne."Au fost inundații. Guvernul a alocat bani pentru toate lucrările sau, mă rog, pentru o parte din lucrările afectate din toată țara, nu într-un singur județ. Iar prim-ministrul nu stă să aloce fonduri pentru un obiectiv pe care îl indică raportul respectiv — un pod din județul Teleorman. Sunt ministerele de linie care se ocupă cu identificarea obiectivelor care trebuiesc reparate după inundații, pot să vă dau câteva exemple: de exemplu, Ministerul Educației ne trimitea lista cu școlile, grăndinițele, spațiile de învățământ care au fost afectate, Ministerul Sănătății — cu infrastructura spitalicească, Ministerul Transporturilor lista cu drumurile. Toate aceste informații erau colectate la Ministerul Administrației și Internelor, care făcea în final sumarul acestor obiective și propunea alocările de fonduri. Așa încât pot să vă spun în concluzie că dacă toate documentele făcute de Rise seamănă cu acesta, înseamnă că e o calitate jurnalistică jalnică. Nu are nimic de-a face cu jurnalismul, ci cu o intenție evidentă de distorsiune a realității și cu intenția evidentă de a-l pune probabil în primul rând, nu vreau eu să mă consider piesa principală în acest puzzle, pe domnul Dragnea într-o lumină defavorabilă și sigur, în această operațiune, dacă se poate să fiu și eu inclus, nu ar strica, nu?", a argumentat Tăriceanu.Totodată, el a adăugat că Liviu Dragnea, ca reprezentant al opoziției din 2005, "cel mai probabil nu ar fi fost favorizat" la alocarea de fonduri în acea perioadă. "Eu nu știu dacă nu sunt informații luate de colo și de dincolo, puse cap la cap, informații neverificate așa cum v-am spus. Pentru că în primul rând, eu nu-l cunoșteam pe Dragnea, dânsul era atunci în opoziție. Cel mai probabil nu ar fi fost favorizat ca reprezentant al opoziției într-o situație în care fondurile guvernamentale urmau să fie alocate. Ca să fim realiști și să ne raportăm la realitățile din acea perioadă", a subliniat Tăriceanu.El a adăugat că sumele pentru reparațiile după inundații erau alocate de către guvernul din 2005 conform procedurii prevăzută de lege sau cea care era prevăzută de lege la data respectivă.Președintele Senatului a mai spus că nu știe cine este chestorul Liviu Popa, cel căruia i-ar fi fost adresat, în calitate de șef al Poliției în 2011, documentul publicat de Rise Project. "Probabil că această notă Poliția trebuia s-o înainteze dacă aveau informații certe în această privință, că s-ar fi petrecut anumite ilegalități, trebuiau să le înainteze aceste note către Procuratură, care urma să facă ancheta și să descopere care este încălcarea legalității și, dacă nu este încălcarea legalității, să închidă un dosar sau o anchetă", a mai comentat Tăriceanu.În documentul publicat joi de jurnaliștii de la Rise Project, despre care aceștia susțin că ar fi fost realizat de DGIPI în 2011, se afirmă că guvernul condus de Tăriceanu ar fi alocat, fără licitație, firmei Tel Drum 25,7 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii care a fost afectată de inundațiile din județul Teleorman.