Tăriceanu, despre moţiunea de cenzură a PNL: Nu are nicio şansă

Tăriceanu, despre moțiunea de cenzură a PNL: Nu are nicio șansă







Președintele Senatului, liderul ALDE Călin Popescu -Tăriceanu, consideră că o eventuală moțiune de cenzură inițiată de PNL nu are ''nicio șansă''.



Întrebat dacă o moțiune de cenzură depusă în această sesiune ar fi mai periculoasă decât din sesiunile anterioare, Tăriceanu a spus: "Nu. Categoric nu. La PNL este de multă vreme o problemă serioasă de tactică. Dacă nu au o strategie coerentă, am fi putut spune că dau dovadă că stabilesc tactica. Nici măcar tactica nu o stabilesc pentru a determina care este momentul optim pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Nu are, nici aceasta, nicio șansă".