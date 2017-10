Tăriceanu, apel la Iohannis. Cere să verifice afirmaţiile lui Băsescu

Tăriceanu, apel la Iohannis. Cere să verifice afirmațiile lui Băsescu

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, face un apel public la șeful statului, Klaus Iohannis, să verifice la nivel instituțional veridicitatea unor afirmații făcute de liderul PMP, Traian Băsescu, potrivit cărora România s-a transformat într-un stat mafiot.„Cu câteva zile în urmă, fostul președinte Traian Băsescu a făcut o serie de afirmații care pun sub semnul întrebării tot ceea ce credeam că am reușit să construim în România pe baza valorilor democrației și statului de drept. Ieri, fostul președinte a reiterat și întărit aceleași idei. De mai bine de un an, sunt unul dintre cei mai critici politicieni în privința abuzurilor, care au transformat DNA și lupta anticorupție într-un instrument politic împotriva adversarilor incomozi, și în privința amestecului ilegal al SRI în Justiție și, mai nou, în activitatea ANAF. În perspectiva celor spuse pe 24 iulie de fostul președinte al României, criticile mele apar ca o palidă reflectare a realității”, spune Călin Popescu Tăriceanu, într-un comunicat de presă.Potrivit președintelui Senatului, afirmațiile lui Traian Băsescu au descris „o situație inacceptabilă, în care DNA și SRI sunt scăpate de sub orice control civil”.„Afirmațiile lui Traian Băsescu, potrivit cărora România s-a transformat într-un stat mafiot, au fost lipsite de orice echivoc, ele descriind o situație inacceptabilă, în care DNA și SRI sunt scăpate de sub orice control civil, au acaparat și exercită puterea într-un mod nelegitim în locul instituțiilor democratice alese de cetățeni”, susține președintele Senatului.Totodată, Călin Popescu Tăriceanu face apel la președintele Iohannis să verifice la nivel instituțional veridicitatea afirmațiilor făcute de Traian Băsescu.