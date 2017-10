Tăriceanu, apel către liberali: "Veniţi alături de mine în ALDE"

3

GLAS DESIRENA RAMOLITA

Normal ar fi sa nu i se acorde atentie acestui politicianist der duzina capabil sa afirme enormitati pe care doar el le crede . ALDE , cu cei doi chibiti in frunte , nu are absolut nici un fel de legatura cu liberalismul , dupa cum nici actualul PNL nu o mai are de cand s-a unificat cu PDL . Orice plecare de la PNL la ALDE nu va fi decat traseism fara nicio legatura cu vreo doctrina , ci doar dorinta de capatuiala sau de naivitate din partea unora care se lasa prostiti de chemarea unei sirene ramolite ca ALDE Tariceanu . Cu sau fara voia lui , Tariceanu nu are curajul sa vorbeasca de liberalism ca de o doctrina ci de o " miscare " .Tariceanu scapa fara sa vrea si un adevar afirmand ca daca actualii liberali vor veni la el ca la Mesia , va duce mai departe valorile liberalismului , valori care , spunem noi , sunt sublime dar nu exista . Mai stim si unde va duce aceste valori si pe cei care vor da buzna peste el : la PSD , unde se afla acum cu drepturi depline liberalul pesedist Trozniceanu si ceata lui . Interesant si de retinut faptul ca de la o vreme toti ne vor binele si vor sa ne fericesasca cu orice pret . Ne aflam in situatia celor doi pionieri de alta data care au fost sanctionatri pentru faptul ca l-au ajutat pe u batran sa treaca strada desi el nu avea aceasta intentie . Toate avenimentele , scandalurile , actele de coruptie si alte manifestari " democratice " ne demonstreaza ca Romania este guvernata in continuare de catre cei care au nenorocit Romania si astazi pozeaza in salvatorii Patriei , gagaind ca gastele de pe Capitoliu . Un lucru este cert . Romania a fost este si va fi mult timp de acum incolo o tara pedeserizata in care diferite grupuri de interese , oligarhice , sub diferite firme vor mima o falsa democratie in care coruptia , demagogia si incompetenta vor continua sa domine politicianismul romanesc . In curand nu numai in Gara de Nord , preotesele pesediste gen Firea , ne vor distribui cate o strachina de ciorba in semn de recunostinta pentru felul in care am votat .