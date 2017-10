Tăriceanu, adept clar şi convins al dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic

Tăriceanu, adept clar și convins al dezvoltării învățământului profesional și tehnic

Ştire online publicată Vineri, 31 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, se declară un adept "clar și convins" al dezvoltării învățământului profesional și tehnic și afirmă că "trebuie să trecem de la stadiul în care este economia românească astăzi la dezvoltarea unor activități care să se bazeze pe o valoare adăugată din ce în ce mai mare"."Sunt un adept clar și convins al dezvoltării acestei forme de învățământ pentru că vreau să trecem de la stadiul în care este economia românească astăzi la dezvoltarea unor activități care să se bazeze pe o valoare adăugată din ce în ce mai mare. Vreau să stimulăm întreprinderile mici și mijlocii care pot să genereze la rândul lor locuri de muncă bine plătite, vreau să sprijinim dezvoltarea unui sistem de startup-uri. Știu, nu este ușor. Dar orice lucru are un început. Dacă nu o să facem niciun efort, o să rămânem în stadiul în care suntem. Și stadiul în care suntem este unul care pe mine nu mă mulțumește: chiar dacă suntem a 7-a țară ca mărime din Europa suntem a 17-a țară ca mărime a PIB-ului, dar a 27-a ca dimensiune a PIB-ului pe locuitor", a scris Tăriceanu pe Facebook.El a reiterat dorința de a vedea România "devenind a 7-a economie a Europei"."Și am spus, nu o dată, că ambiția mea este să văd România devenind a 7-a economie a Europei, lucru care nu ar fi o performanță ieșită din comun. Nu ar face decât să pună în relație de proporționalitate directă populația și mărimea teritoriului cu mărimea PIB-ului. Atât. Nu am fi supraperformanți cum sunt alte țări din Europa", a mai scris Călin Popescu-Tăriceanu.Președintele Senatului a participat joi la Palatul Parlamentului la "Întâlnirea de lucru parteneri practică", organizată în vederea informării și prezentării metodologiei de lucru pentru fundamentarea și elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic din Municipiul București și județul Ilfov.Strategia de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic - învățământ cunoscut și sub numele de învățământ dual - își propune stabilirea unor direcții strategice menite să reducă discrepanța între direcțiile de formare profesională și necesitățile pieței.