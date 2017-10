Tararache îşi dă cu părerea ca să nu tacă: Primarul e cu apa, CJC-ul cu politica

4

licheism basist

Ponta nu a modifict i lege electorala cacat basist ..primarii or cum migreaza cum bate vantul nu i obliga nimeni pe cand ce vreti voi cacati basisti este ceva ce atenteaza la democratie animalule .Nu aveti nici o sansa la alegeri de acea va victimizati ca muistele de pe centura ca sa pacaliti iarasi electoratul vostru de betivi si curve. Un singur tur e de ajuns la cate partide sant in romanica in 2,3 turui se fac manevre basiste.Esti bun castigi din primul tur ca sa ramana banii sai cumparati avion lui santa klâus..