Ţărăniştii mangalioţi au făcut plângere penală împotriva administraţiei lui Tusac

Țărăniștii mangalioți au făcut plângere penală împotriva administrației lui Tusac

Biroul Județean al PNȚCD s-a întrunit, sâmbătă dimineață, la Mangalia, pentru a protesta față de măsura administrației locale de a evacua sediul filialei locale. Participanții au decis să țină ședința, în stradă, chiar în fața sediului cărora le-a fost restricționat accesul. La întrunire, au fost prezenți și membri ai PD-L și ai PNL, care și-au manifestat sprijinul față de situația țărăniștilor. Prin reprezentantul lor, Gabriel Ciupercă, președintele interimar al PNȚCD Mangalia, țărăniștii au formulat o plângere penală împotriva angajaților Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat. Ei susțin că angajații serviciului au săvârșit infracțiunile de furt, aplicare ilegală de sigilii, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prin îngrădirea unor drepturi, tulburare de posesie și discriminare politică. În plângerea formulată către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, țărăniștii arată că, la începutul lunii februarie, sediul Filialei PNȚCD Mangalia „a fost spart în mod abuziv prin forțarea încuietorilor și spargerea acestora de către angajații Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat”. „Aceștia au pătruns ilegal în sediu și au aplicat sigilii ilegale asupra fișetelor și ale tuturor lucrurilor aparținând Filialei Mangalia încercând inventarierea forțată a acestor efecte”, se mai arată în plângerea lor. Președintele Organizației Județene a PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, a invocat o serie de prevederi legale pentru a demonstra abuzurile făcute de către reprezentanții administrației publice locale. „Potrivit articolului 25 din legea 114/11.10.2006, evacuarea chiriașilor se face în baza unei hotărâri judecătorești definitive. Tusac nu a avut o astfel de hotărâre”, a precizat Chesoi. „Nu concepem să fim dați afară dintr-un sediu într-un mod abuziv. Acuzăm pe deplin mișcările și atitudinile primarului Mihai Claudiu Tusac care nu a înțeles că nu are voie să ne evacueze dintr-un sediu, pentru că suntem un partid care are dreptul să funcționeze conform Constituției”, a declarat Chesoi. El și-a manifestat dorința de a continua protestele împotriva acestei măsuri, apelând la parlamentarii constănțeni, care ar putea face interpelări în Parlament, și chiar la Traian Băsescu pentru a-i sprijini în problema lor. Miluț, cap de listă pentru europarlamentare În cadrul ședinței de sâmbătă, țărăniștii au abordat și subiectul alegerilor europarlamentare. Astfel, ei l-au desemnat pe secretarul general Adrian Țapliuc drept director de campanie electorală pentru alegerile din vară. În plus, Orga-nizația Județeană l-a propus pe Marian Petre Miluț, președintele PNȚCD, pentru a fi cel care deschide lista țărăniștilor pentru competiția electorală din luna iunie. Potrivit liderului constănțean Tudorel Chesoi, la nivel județean, s-au strâns peste 6.000 de semnături pentru a-i susține pe candidații PNȚCD la europarlamentare, acțiunea continuând să se desfășoare până la data de 5 aprilie.